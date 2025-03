Google One Kerek Biaya Langganan 10%, Berlaku 23 Maret 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Google menaikan biaya langganan perbulan untuk Google One, layanan penyimpanan yang disediakan oleh Google. Kenaikan ditaksir sebesar 10%.

Dalam email yang disampaikan Google, pengguna Google One harus membayar sebesar Rp32.000 untuk memperpanjang layanan mereka pada akhir Maret 2025. Kenaikan ini tercatat lebih dari 10% dari biaya sebelumnya yang berada diangka Rp29.000

“Kenaikan harga langganan. Pengembang Google LCC menaikan harga langganan ini (paket 100 Gb per bulan) menjadi Rp32.000 dari Rp29.000 per 23 Maret 2025,” tulis Google kepada pengguna Google One.

Adapun, Google One adalah langganan yang memberi Anda lebih banyak penyimpanan di Google Drive, Gmail, dan Google Foto.

Tercatat, Google One memiliki lima layanan perbulan yang memiliki kapasitas penyimpanan yang berbeda.

Layanan paling murah saat ini dipatok dengan Rp14.500 untuk kapasitas 30 gigabyte (GB), Rp32.000 untuk kapasitas 100 GB, dan Rp48.000 untuk kapasitas 200 GB

Selain tiga tersebut, Google One juga memiliki layanan penyimpanan yang lebih besar yaitu berkapasitas sebesar 2 terabyte (TB) dengan harga Rp158.000 untuk satu bulan.

Layanan 2TB ini memungkin pengguna Google One untuk menikmati fitur premium yang terdapat di Workspace, disamping penyimpanan foto, gmail, dan Google Drive sebesar 2TB.

Terakhir, di era berkembangnya teknologi, Google One juga memiliki layanan yang didalamnya terdapat fitur kecerdasaan buatan (AI) milik Google yaitu Gemini.

Layanan ini dipatok oleh Google dengan harga Rp309.000 untuk per bulan. Harga tersebut diketahui sudah mencakup kapasitas penyimpanan sebesar 2 TB, layanan Gemini Advanced, Gemini di Gmail, NotebookLM plus, dan fitur premium lainnya.

Berikut Daftar Harga Google One Terbaru

Google One Lite (30 GB) = Rp14.500/bulan

Google One Dasar (100 GB) = Rp32.000/bulan

Google One Standar (200 GB) = Rp48.000/bulan

Google One Premium (2 TB) = Rp158.000/bulan

Google One AI Premium (2 TB) = Rp309.000/bulan.