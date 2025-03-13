Konten Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Update Kode Redeem FF Hari Ini 13 Maret 2025, Spesial Puasa!

Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari
 Kamis, 13 Maret 2025 | 05:01 WIB
Nickname game Free Fire dengan berbagai tema yang unik./ff.garena.com
Nickname game Free Fire dengan berbagai tema yang unik./ff.garena.com
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Ada beberapa kode redeem FF aktif pada hari ini Kamis 13 Maret 2025 yang bisa Anda manfaatkan.

Free Fire memiliki kode redeem yang bisa digunakan oleh pemain untuk mendapatkan hadiah gratis.

Kode redeem sendiri merupakan susunan huruf dan angka yang berisi hadiah. Anda hanya perlu menukarkannya ke situs Free Fire untuk mendapatkan hadiah tersebut.

Baca Juga Khusus Ramadan! Cek Kumpulan Kode Redeem FF Hari Ini Rabu 12 Maret 2025

Meski demikian, Anda harus bergegas unuk menukarkannya, sebab satu kode redeem hanya berlaku satu kali saja.

Kode redeem FF hari ini, Kamis 13 Maret 2025

FF12EVENTGFF

FF12BBGA87HA

Baca Juga Spesial Puasa! Update Kode Redeem ML Hari Ini Rabu 12 Maret 2025

FF12GH7YAA7A

FF1298GTBA8J

FFMCVGVFI108

Baca Juga Kumpulan Kode Redeem Mobile Legends Hari Ini Selasa 11 Maret 2025, Fresh!

FF12GH7J8UAH

PIRATE-REWARD-FF – Hadiah Voucher Eksklusif

FFGOLD-EXTRA-DIAMOND – Dapatkan 50 Diamond

LUCKY-2025-FF – Skin Karakter Gratis

REDEEM-12MARCH-FF – Medkit dan Item Healing

VIP-REWARD-FF – Klaim VIP Membership Gratis

GOLDEN-BOX-2025-FF – Pet Skin Gratis

MARCH-EXCLUSIVE-FF – Klaim Loot Box Spesial

FFGJ-29HK-3KZP – Mendapatkan Diamond Gratis!

FF12-MARCH-2025 – Klaim Skin Senjata Eksklusif

Cara klaim kode redeem FF

1. Buka situs https://reward.ff.garena.com/id.

2. Masuk atau login ke akunmu dengan beberapa alternatif cara, yaitu dari akun facebook, alamat email Google, akun Apple, VK atau Huawei, hingga akun Twitter.

3. Masukkan salah satu kode redeem FF.

4. Pada umumnya, kode redeem Garena berjumlah 12 sampai 16 digit. Klik konfirmasi.

5. Jika kode tersebut masih valid, maka hadiah akan langsung dikirim ke Inbox Anda.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Wejangan Pendiri Intiland (DILD) Hendro Santoso Gondokusumo di Bisnis Properti hingga Tarik Investor Asing
Premium

Wejangan Pendiri Intiland (DILD) Hendro Santoso Gondokusumo di Bisnis Properti hingga Tarik Investor Asing

Ragam Kinerja BMRI, BBRI, BBNI, dan BBTN Januari 2025, Makin Moncer atau Meredup?
Premium

Ragam Kinerja BMRI, BBRI, BBNI, dan BBTN Januari 2025, Makin Moncer atau Meredup?

Prakarsa Green Building Pertama di Indonesia Pendiri Intiland (DILD) Hendro S. Gondokusumo
Premium

Prakarsa Green Building Pertama di Indonesia Pendiri Intiland (DILD) Hendro S. Gondokusumo

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Kumpulan Kode Redeem ML Hari Ini Kamis 13 Maret 2025 yang Masih Valid
Gaming

Kumpulan Kode Redeem ML Hari Ini Kamis 13 Maret 2025 yang Masih Valid

10 jam yang lalu
Khusus Ramadan! Cek Kumpulan Kode Redeem FF Hari Ini Rabu 12 Maret 2025
Gaming

Khusus Ramadan! Cek Kumpulan Kode Redeem FF Hari Ini Rabu 12 Maret 2025

1 hari yang lalu
Spesial Puasa! Update Kode Redeem ML Hari Ini Rabu 12 Maret 2025
Gaming

Spesial Puasa! Update Kode Redeem ML Hari Ini Rabu 12 Maret 2025

1 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Macquire dan Squared Capital Tertarik Akuisisi Bisnis Serat Optik Indosat (ISAT)
Telekomunikasi

Macquire dan Squared Capital Tertarik Akuisisi Bisnis Serat Optik Indosat (ISAT)

2 jam yang lalu
Waktu Menyaksikan Gerhana Bulan Total Malam Ini di Indonesia
Sains & Teknologi

Waktu Menyaksikan Gerhana Bulan Total Malam Ini di Indonesia

2 jam yang lalu
Gerhana Bulan Total akan Muncul Malam Ini, di Pertengahan Bulan Ramadan 2025
Sains & Teknologi

Gerhana Bulan Total akan Muncul Malam Ini, di Pertengahan Bulan Ramadan 2025

3 jam yang lalu
Microsoft Jadwalkan Indonesia Cloud Region Meluncur Kuartal Kedua 2025
Sains & Teknologi

Microsoft Jadwalkan Indonesia Cloud Region Meluncur Kuartal Kedua 2025

5 jam yang lalu
Rekor! Pelajar SMKN RI Bikin Roket Amatir, Meluncur dengan Ketinggian 1 Km
Sains & Teknologi

Rekor! Pelajar SMKN RI Bikin Roket Amatir, Meluncur dengan Ketinggian 1 Km

9 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Update Kode Redeem FF Hari Ini 13 Maret 2025, Spesial Puasa!

2

Kumpulan Kode Redeem ML Hari Ini Kamis 13 Maret 2025 yang Masih Valid

3

Komdigi Libatkan Bank Dunia Percepat Pemerataan Internet

4

Bocoran Harga iPhone 16 dan iPhone 16 Plus di Indonesia

5

Siap-siap Jumat Malam Ada Fenomena Blood Moon, Terlihat di Langit Indonesia?

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

VIDEO: Biaya Haji Bisa Lebih Murah Jika BPKH Jadi Bank Haji?

VIDEO: Biaya Haji Bisa Lebih Murah Jika BPKH Jadi Bank Haji?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Beda Cara Investasi TikTok di Indonesia vs Thailand
Premium

Beda Cara Investasi TikTok di Indonesia vs Thailand

Sains & Teknologi

TikTok Berencana Investasi Rp145 Triliun untuk Pusat Data di Thailand

Sains & Teknologi

Januari 2025 Cetak Rekor Bulan Terpanas

Sains & Teknologi

Ngeri! Ini yang akan Terjadi pada Bumi Jika Dihantam Asteroid Bennu 157 Tahun Lagi, Kiamat?

Sains & Teknologi

1 Hari di Bumi Bisa Menjadi 25 Jam, Gara-gara Bulan Kian Menjauh

Foto

Lihat Lainnya
Pelni Mulai Buka Penjualan Tiket Mudik Lebaran 2025
2+
Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper