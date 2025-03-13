Update Kode Redeem FF Hari Ini 13 Maret 2025, Spesial Puasa!

Bisnis.com, JAKARTA - Ada beberapa kode redeem FF aktif pada hari ini Kamis 13 Maret 2025 yang bisa Anda manfaatkan.
Free Fire memiliki kode redeem yang bisa digunakan oleh pemain untuk mendapatkan hadiah gratis.
Kode redeem sendiri merupakan susunan huruf dan angka yang berisi hadiah. Anda hanya perlu menukarkannya ke situs Free Fire untuk mendapatkan hadiah tersebut.
Meski demikian, Anda harus bergegas unuk menukarkannya, sebab satu kode redeem hanya berlaku satu kali saja.
Kode redeem FF hari ini, Kamis 13 Maret 2025
FF12EVENTGFF
FF12BBGA87HA
FF12GH7YAA7A
FF1298GTBA8J
FFMCVGVFI108
FF12GH7J8UAH
PIRATE-REWARD-FF – Hadiah Voucher Eksklusif
FFGOLD-EXTRA-DIAMOND – Dapatkan 50 Diamond
LUCKY-2025-FF – Skin Karakter Gratis
REDEEM-12MARCH-FF – Medkit dan Item Healing
VIP-REWARD-FF – Klaim VIP Membership Gratis
GOLDEN-BOX-2025-FF – Pet Skin Gratis
MARCH-EXCLUSIVE-FF – Klaim Loot Box Spesial
FFGJ-29HK-3KZP – Mendapatkan Diamond Gratis!
FF12-MARCH-2025 – Klaim Skin Senjata Eksklusif
Cara klaim kode redeem FF
1. Buka situs https://reward.ff.garena.com/id.
2. Masuk atau login ke akunmu dengan beberapa alternatif cara, yaitu dari akun facebook, alamat email Google, akun Apple, VK atau Huawei, hingga akun Twitter.
3. Masukkan salah satu kode redeem FF.
4. Pada umumnya, kode redeem Garena berjumlah 12 sampai 16 digit. Klik konfirmasi.
5. Jika kode tersebut masih valid, maka hadiah akan langsung dikirim ke Inbox Anda.