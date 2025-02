Biaya Langganan dan Keunggulan ChatGPT Plus, Pro, Team, dan Enterprise

Bisnis.com, JAKARTA - ChatGPT, platform chatbot bertenaga AI milik OpenAI, terus berkembang dengan fitur-fitur baru. Berikut langganan dan keunggulan fitur baru di ChatGPT plus, pro, hingga enterprise.

Dari kemampuan memori yang menyimpan preferensi obrolan hingga mode suara yang ditingkatkan, ChatGPT kini menjadi lebih dari sekadar chatbot.

Berdasarkan data hasil Survei Sentimen Konsumen Global CCI 2023 yang dilakukan Boston Consulting Group (BCG), negara dengan penduduk muda lebih banyak menggunakan AI, dengan India berada di urutan teratas.

Indonesia sendiri berada di posisi keenam dengan total jangkauan masyarakat yang menggunakan AI mencapai 32%.

Namun, dengan banyaknya pemakai model AI di seluruh dunia, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa beberapa model AI, salah satunya ChatGPT memiliki fitur berbayarnya.

Melansir dari Techcrunch, Rabu (26/2/2025) OpenAI menawarkan berbagai pilihan paket langganan, mulai dari yang gratis hingga yang berbayar, untuk individu, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan perusahaan.

Berikut adalah rincian berbagai paket harga yang tersedia untuk pengguna ChatGPT:

ChatGPT Gratis

Pengguna ChatGPT gratis dapat mengakses model mini GPT-4o, dengan sejumlah fitur terbatas. Fitur-fitur yang bisa digunakan meliputi kemampuan mengunggah file dan gambar, serta mengajukan pertanyaan tentang unggahan tersebut.

Pengguna juga dapat menyimpan preferensi obrolan dalam bentuk "kenangan" dan memanfaatkan analisis data pada file seperti spreadsheet atau PDF. Namun, terdapat batasan kapasitas harian, dan akses ke fitur lanjutan seperti mode Advanced Voice dan model GPT-4o lebih terbatas.

ChatGPT Plus

Dengan harga US$20 per bulan, ChatGPT Plus memberikan lebih banyak kapasitas dan fitur. Pengguna dapat mengirim hingga 80 pesan ke GPT-4o setiap tiga jam dan pesan tak terbatas ke GPT-4o-mini.

Fitur tambahan lainnya termasuk akses ke mode suara lanjutan, analisis data yang ditingkatkan, dan kemampuan untuk mengunggah file dari platform seperti Google Drive dan OneDrive. Selain itu, pelanggan ChatGPT Plus mendapatkan prioritas untuk fitur baru dan pembaruan yang lebih cepat.

ChatGPT Pro

Bagi pengguna yang membutuhkan akses hampir tanpa batas, ChatGPT Pro hadir dengan biaya US$200 per bulan. Paket ini menawarkan akses tanpa batas ke model GPT-4o dan alat canggih seperti agen penelitian mendalam dan pembuatan video Sora.

Pengguna ChatGPT Pro juga mendapatkan akses prioritas ke fitur baru yang dirilis oleh OpenAI dan kemampuan untuk mengakses model yang lebih canggih.

ChatGPT Team

Untuk bisnis kecil atau organisasi yang memerlukan lebih dari satu lisensi, ChatGPT Team mungkin menjadi pilihan yang tepat.

Dengan biaya US$30 per pengguna per bulan (atau US$25 per pengguna jika berlangganan tahunan), ChatGPT Team menyediakan alat kolaboratif untuk manajemen tim, memungkinkan anggota tim membangun dan berbagi aplikasi berbasis model OpenAI.

Paket ini juga menawarkan analisis data yang lebih mendalam, termasuk kemampuan untuk mengedit dan mengekstrak informasi dari file.

ChatGPT Enterprise

ChatGPT Enterprise adalah pilihan terbaik bagi organisasi besar yang membutuhkan lebih dari 149 lisensi. Dengan biaya sekitar US$60 per pengguna per bulan, paket ini menawarkan privasi dan analisis data tingkat perusahaan, serta opsi kinerja dan penyesuaian yang lebih baik.

ChatGPT Enterprise juga dilengkapi dengan alat untuk manajemen akses pengguna dan integrasi dengan sistem perusahaan, seperti verifikasi domain dan dasbor statistik penggunaan.

ChatGPT Edu

Diperuntukkan bagi universitas, mahasiswa, fakultas, dan staf, ChatGPT Edu menyediakan berbagai fitur yang serupa dengan ChatGPT Enterprise.

Meskipun harga untuk ChatGPT Edu belum dipublikasikan, paket ini menawarkan alat analisis data dan kontrol admin yang kuat. ChatGPT Edu juga mendukung SCIM, yang memudahkan pengelolaan identitas cloud.