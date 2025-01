Termasuk Elon Musk, Ini 6 Miliarder Dunia yang Berpotensi Membeli TikTok

Bisnis.com, JAKARTA - Ada setidaknya 6 tokoh dan organisasi kaya dunia yang berpotensi membeli TikTok.

Sebagaimana diketahui, TikTok mendapat semacam bantuan ketika Donald Trump memerintahkan Departemen Kehakimannya untuk menghentikan penegakan larangan pada aplikasi tersebut.

Presiden Trump juga telah membuka pintu bagi kemungkinan perjanjian usaha patungan dengan mitra AS untuk menjaga TikTok tetap berjalan di Amerika Serikat.

Sebelumnya, pemilik TikTok yakni ByteDance, masih menolak gagasan tersebut. Meski demikian, rumor tentang siapa calon pemilik TikTok yang baru sudah mencuat ke permukaan.

6 Miliarder dan Organisasi yang Berpotensi Membeli TikTok

Pertama adalah Elon Musk, kemudian Larry Ellison, Frank McCourt, Jimmy “MrBeast” Donaldson, Perplexity AI dan The U.S. government.

Musk berpeluang mengakuisisi platform ini karena dia dekat dengan Trump. Kemudian Larry Ellison adalah nama yang diusulkan Trump membeli aplikasi tersebut.

Sebagaimana diketahui, Larry Ellison adalah salah satu pendiri Oracle. Oracle milik Ellison menampung sebagian besar server AS yang memuat konten TikTok.

Dalam daftar yang muncul, The U.S. government alias pemerintah AS juga berpotensi menjadi pemilik baru TikTok.

Selama berhari-hari, Trump telah melontarkan gagasan bahwa AS harus memiliki 50 persen kepemilikan saham di TikTok sebagai bagian dari usaha patungan dengan pembeli lain.