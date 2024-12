Telkomsel-Max Rilis Paket Premium Rp49 Ribu untuk Streaming Berkualitas

Bisnis.com, JAKARTA - Telkomsel, sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, bekerja sama dengan Warner Bros. Discovery, menghadirkan akses premium ke layanan streaming Max melalui paket bundling premium Telkomsel-Max. Pelanggan Telkomsel kini dapat lebih mudah menikmati berbagai film berkualitas kelas dunia.

Ragam paket bundling premium yang dapat dipilih oleh pelanggan, yakni:

· Max Mobile: Streaming dengan kuota 4GB selama 30 hari, seharga Rp49ribu melalui perangkat mobile/tablet

· Max Standard: Streaming dengan kuota 5GB selama 30 hari, seharga Rp79ribu hingga 2 perangkat secara bersamaan dengan kualitas Full HD.

· Max Ultimate: Streaming dengan kuota 9GB selama 30 hari, seharga Rp119ribu di 4 perangkat secara bersamaan dalam kualitas 4K Ultra HD.

Pelanggan dapat membeli paket bundling premium tersebut melalui MyTelkomsel, telkomsel.com atau UMB *465#.

Max sendiri adalah layanan streaming terbaru di Asia Tenggara, Taiwan, dan Hong Kong yang menghadirkan hiburan berkualitas. Pelanggan dapat menikmati berbagai fitur baru di platform Max yang mempermudah pengalaman streaming, seperti membuat hingga 5 profil unik per akun dengan opsi personalisasi avatar; fitur yang mendukung eksplorasi katalog konten yang efisien; serta fitur kendali orang tua untuk tayangan anak.

Melalui Max, pelanggan juga dapat mengakses film blockbuster, serial terbaru, film hits ikonik, konten real-life menarik, dan film favorit keluarga dalam satu tempat, termasuk HBO Original series Dune: Prophecy and The Penguin, Joker: Folie à Deux, EXPEND4BLES, Harry Potter, The Lord of the Rings, dan masih banyak lagi.

VP Digital Lifestyle Telkomsel, Lesley Simpson, mengatakan “Kolaborasi Telkomsel dan Max dalam menghadirkan paket bundling premium Telkomsel-Max merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel untuk memberikan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan. Sesuai dengan visi kami menjadi penyedia layanan telekomunikasi digital terbaik di kawasan ini, kami terus berinovasi salah satunya melalui kehadiran layanan streaming Max bagi semua pelanggan."

Senior Vice President dan General Manager Warner Bros. Discovery Greater China and SEA, Tony Qiu menambahkan, "Telkomsel dan Warner Bros. Discovery berharap paket bundling premium ini dapat mempermudah pelanggan untuk mengakses konten kelas dunia. Dengan menyediakan akses ke serial eksklusif dan film blockbuster Hollywood, kami mendukung masyarakat Indonesia untuk menikmati hiburan berkualitas tinggi yang mudah diakses dan terjangkau."

Informasi lebih lanjut tentang paket bundling premium Telkomsel-Max dapat diakses di telkomsel.com/video/max