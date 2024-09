5 Game Terbaru yang akan Rilis September 2024, Gamer Siap-siap

Bisnis.com, JAKARTA - Sepanjang bulan September akan ada banyak game baru yang dirilis, dan tentunya dinantikan para gamer.

Bulan ini juga berbagai franchise yang sangat dinantikan oleh para penggemar bakal kembali.

Dilansir dari onegame, ini rilisan game terpopuler di bulan September 2024

1. Dewa Perang Ragnarok

Platform: PC (via Steam)

Pemain PC akhirnya akan mendapatkan sekuel eksklusif PlayStation yang terkenal di seluruh dunia, God of War Ragnarok. Ceritanya dimulai tiga tahun setelah kejadian di game pertama dan mengakhiri kisah dalam latar mitologi Norse.

God of War Ragnarok akan dirilis di PC melalui Steam pada 19 September 2024. Versi ini akan menambahkan dukungan untuk monitor ultrawide, peningkatan AI, dan akses ke DLC Valhalla.

Bab terbaru God of War juga memperkenalkan pemeran baru karakter terkenal seperti Odin, Thor, Heimdal, dan banyak lagi. Jika Anda paham dengan mitologi Nordik, Anda mungkin mendapat gambaran tentang apa yang akan terjadi.

2. Warhammer 40000: Laut Luar Angkasa 2

Platform: PC, Xbox Series X|S, and PS5

Sabre Interactive menyampaikan bahwa mereka akan menambahkan lebih banyak konten di masa depan melalui berbagai musim setelah rilis. Dengan demikian, pemain dapat mengharapkan konten baru untuk Space Marine 2 di masa depan.

Warhammer 40000: Space Marine 2 akan dirilis pada 9 September 2024, dan akan tersedia di semua platform utama generasi berikutnya.

Warhammer 40000: Space Marine 2 dikatakan memiliki kerjasama tiga pemain yang mulus dengan mode 12 pemain versus. Namun, bagi mereka yang suka bermain game sendirian, itu juga bisa menjadi pilihan.

3. Test Drive Unlimited Solar Crown

Platform: PC, Xbox Seri X|S, dan PS5

Test Drive Unlimited Solar Crown dikatakan akan menghidupkan kembali seri yang pernah terlupakan. Ini akan menampilkan dunia terbuka berdasarkan Pulau Hong Kong, dengan perpustakaan yang berisi ratusan supercar untuk diajak balapan.

Test Drive Unlimited Solar Crown dikembangkan oleh KT Racing, yang juga menciptakan seri WRC. Jika kamu ingin mencoba game ini, tanggal 12 September 2024 adalah tanggal yang patut kamu nantikan.

Ada lebih banyak hal dalam game ini selain sekadar balapan. Pemain dapat terlibat dalam pertemuan sosial dan mewakili diri mereka di depan penggemar mobil lainnya, menawarkan berbagai pusat sosial di mana pemain dapat berbagi pengalaman mereka.

Genre game balap jalanan didominasi oleh franchise seperti Forza, Need for Speed, The Crew, dan masih banyak lagi. Namun seiring dengan maraknya yang lain, banyak yang melupakan franchise Test Drive.

4. Frostpunk 2

Platform: PC, Xbox Seri X|S, dan PS5

Frostpunk akhirnya mendapatkan sekuelnya delapan tahun setelah rilis aslinya. Judul yang akan datang akan berlangsung 30 tahun kemudian setelah peristiwa game pertama.

Frostpunk 2 akan lebih fokus pada aspek-aspek seperti politik, pembangunan masyarakat, dan konflik lain yang berdasarkan sifat manusia. Selain itu, pemain dapat membangun kota yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, yang merupakan bonus.

11 Bit Studios telah berada di jalur yang tepat dengan jendela rilisnya dan pemain dapat mencoba Frostpunk 2 pada 20 September 2024.

Frostpunk adalah game pembangun kota unik yang menanamkan mekanisme bertahan hidup untuk mendorong pengambilan keputusan dan perencanaan pemain. Sekuelnya akan mengikuti ide yang sama, dengan detail tambahan dan lebih banyak hal yang harus diselesaikan.

5. The Casting of Frank Stone

Platform: PC, Xbox Seri X|S, dan PS5

The Casting of Frank Stone dirilis pada 3 September 2024, di semua platform utama generasi berikutnya dan dikembangkan di Unreal Engine 5.

Casting of Frank Stone akan berlangsung di sebuah kota bernama Cedar Hills, yang telah diubah oleh aura gelap. Anda akan berperan sebagai dewa dan membuat keputusan untuk sekelompok teman, serta menyelamatkan mereka dari malapetaka.

Supermassive Games terkenal karena pengaturan narasinya yang hebat dan segala sesuatunya tampak menjanjikan dengan The Casting of Frank Stone. Selain itu, Behavior Interactive tahu cara mengatur lingkungan horor seperti yang terlihat di Dead by Daylight.

Dengan kedua studio bekerja sama dalam sebuah game narasi survival horror, semuanya terlihat cukup menjanjikan dan banyak yang menantikannya.

Rilisan game besar lainnya ditetapkan pada September 2024

September 2024 tidak bisa diringkas hanya dengan lima rilisan game, karena ada beberapa game yang menarik untuk dicermati. Berikut adalah beberapa pilihan bonus yang tidak masuk lima besar, namun layak untuk disebutkan.

Lollipop Chainsaw RePOP (September 25) – PC, PS5, Xbox Series X|S, and Nintendo Switch.

Ace Attorney Investigation Collection (September 6) – PC, PS4, Xbox One, and Nintendo Switch.

Dead Rising Deluxe Remaster (September 19) – PC, PS5, and Xbox Series X|S

Greedfall 2 (September 24) – PC

Final Fantasy 16 (September 17) – PC

Quidditch Champions (September 3) – PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch.

EA Sports FC 25 (September 27) – PC, PS5, and Xbox Series X|S.

Starfield: Shattered Space DLC (September 30) – PC, and Xbox Series X|S.

Astro Bot (September 6) – PS5