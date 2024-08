Tutorial Mencari Cuitan Lama Agar Menjadi Penyelam Handal di Twitter

Bisnis.com, JAKARTA - Jejak digital bisa menjadi pisau bermata dua bagi seseorang yang aktif menggunakan media sosial.

Apabila memiliki rekam jejak positif, peninggalan konten yang diunggah di internet bisa menjadi hal baik.

Namun sebaliknya, apabila memiliki Langkah buruk dalam penggunaan internet, maka rekam jejak digital bisa menjadi masalah.

Baru-baru ini ramai dibicarakan rekam jejak digital milik Ridwan Kamil yang dinilai terlalu "menjelek-jelekkan" Jakarta.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mendapat kritikan tajam, setelah jejak digital yang dicuitkannya di Twitter menjadi trending topik.

Ia pun langsung menghapus cuitan lamanya dan meminta maaf apabila tindakannya salah.

Jejak digital juga menghantui caleg PAN Bernama Ayu Arianti. Cuitan lamanya ramai dibahas netizen karena mengandung kata-kata yang tidak pantas.

Keputusan Ayu untuk maju sebagai Caleg pun mendapat kritikan akibat cuitan lamanya di Twitter.

Para pencari cuitan lama yang diunggah pada tahun-tahun sebelumnya disebut sebagai seorang "penyelam handal".

Ternyata mencari cuitan lama seseorang bisa dilakukan dengan mudah tanpa harus scroll ke bawah.

Berikut cara mencari cuitan lama di Twitter, yang sudah diunggah sejak 2-10 tahun lalu.

Cara Mencari Cuitan Twitter secara Spesifik

Buka aplikasi Twitter (X) di ponsel anda Buka kolom pencarian untuk mengetikkan kata kunci cuitan yang ingin dihapus Lalu ketikkan From: "kata kunci yang hendak dihapus" Since: (Tahun)-(Bulan)-(Tanggal) Until: (Tahun)-(Bulan)-(Tanggal).

Contohnya yakni From: "Ayu Arianti" Since: 2020-01-01 Until 2024-01-01. Setelah itu akan muncul tweet spesifik seperti kata kunci yang dicari.