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Daftar Kode Redeem ML Hari Ini Senin 15 Juli 2024, Fresh 1 Menit yang Lalu

Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari
 Senin, 15 Juli 2024 | 05:14 WIB
Mobile Legends Bang Bang/Moonton
Mobile Legends Bang Bang/Moonton
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Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah daftar kode redeem ML yang bisa Anda klaim pada hari ini, Senin 15 Juli 2024.

Kode redeem Mobile Legends menjadi salah satu hal yang cukup ditunggu penggemar. Sebab dengan ini, pemain bisa mendapatkan item keren secara gratis.

Akan tetapi, satu kode redeem hanya bisa digunakan satu kali saja. Oleh sebab itu, Bisnis menyarankan agar Anda lekas menukarnya jika sudah mendapat informasi soal kode redeem ML terbaru.

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Kode redeem ML hari ini, Senin 15 Juli 2024

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Cara klaim kode redeem ML

1. Buka situs m.mobilelegends.com/en/codexchange

2. Masukkan salah satu kode redeem ML pada kotak Redemption Code 

3. Lalu tuliskan ID user gim Mobile Legends dan kode verifikasi pada kotak yang ada

4. Klik Redeem, bila berhasil hadiah akan otomatis masuk ke dalam inbox game

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