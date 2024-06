Telkomsel Raih Dua Penghargaan Internasional di HR Asia 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Telkomsel mengumumkan pencapaian terkininya di ajang internasional bergengsi, HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2024. Dalam ajang penghargaan ini, Telkomsel berhasil meraih dua penghargaan prestisius, yakni HR Asia Best Companies to Work in Asia 2024 dan HR Asia Sustainable Workplace Awards 2024.

Telkomsel telah meraih penghargaan HR Asia Best Companies to Work in Asia secara berturut selama tiga tahun terakhir. Penghargaan HR Asia Best Companies to Work in Asia 2024 tahun ini diberikan berdasarkan Total Engagement Assessment Model (TEAM) yang menilai tingkat keterlibatan karyawan melalui survei kepada sejumlah perwakilan karyawan Telkomsel. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan dan keterlibatan karyawan yang sangat tinggi, mencerminkan budaya kerja yang positif, dan dukungan penuh dari manajemen perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan.

Penghargaan kedua, HR Asia Sustainable Workplace Awards 2024, mengakui komitmen dan praktik Telkomsel dalam menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan. Penghargaan ini menyoroti keberhasilan Telkomsel dalam mengimplementasikan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, yang mencakup berbagai inisiatif keberlanjutan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang inovatif dan berdampak positif.



HR Asia Best Companies to Work in Asia 2024 dan HR Asia Sustainable Workplace Awards 2024 merupakan bukti nyata dari komitmen Telkomsel dalam terus meningkatkan standar praktik HR-nya serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, mendukung, dan berkelanjutan, untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik di industri. Perbesar

Direktur Human Capital Management Telkomsel, Indrawan, mengatakan, “Kami merasa sangat terhormat menerima penghargaan ini untuk ketiga kalinya. Pengakuan ini merupakan bukti nyata dari komitmen Telkomsel untuk terus menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, mendukung, dan berkelanjutan dengan mendorong seluruh karyawan kami untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik setiap saat. Telkomsel akan terus berusaha untuk meningkatkan standar praktik HR kami, serta menjalankan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dengan penuh dedikasi untuk hari yang lebih baik dan masa depan yang gemilang bagi Indonesia.”

Ajang HR Asia Best Companies to Work for in Asia dikenal luas sebagai penghargaan bergengsi yang menargetkan perusahaan-perusahaan di seluruh Asia dan mengakui perusahaan dengan praktik HR terbaik, menunjukkan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi dan budaya kerja yang luar biasa. Proses seleksi yang ketat dan berbasis data ini menarik partisipasi dari berbagai perusahaan terkemuka, termasuk perusahaan Fortune 500, perusahaan multinasional, dan perusahaan milik pemerintah.

Penghargaan ini tidak hanya meningkatkan reputasi Telkomsel sebagai perusahaan yang unggul dalam manajemen sumber daya manusia, tetapi juga sebagai employer of choice yang mampu menarik dan mempertahankan talenta terbaik di industri telekomunikasi digital.

Informasi lengkap mengenai HR Asia Best Companies to Work in Asia 2024 dan daftar pemenangnya dapat diakses di hr.asia/awards.

