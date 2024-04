8 Bencana Alam Paling Mematikan di Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Bencana alam tentu saja tidak bisa untuk dihindari dan banyak sekali dampak yang ditimbulkan yakni mulai dari kerusakan lingkungan hingga menyebabkan kematian.

Bencana alam dapat terjadi dimana saja dan kapan saja tidak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Bencana alam ini meliputi banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, angin topan, dan kebakaran hutan.

Dilansir dari livescience.com, Sbencana alam pasti terjadi di setiap tahunnya di beberapa negara dan kematian adalah bentuk dampak yang ditimbulkan, menurut Global Change Data Lab banyak kematian akibat bencana alam yakni hingga mencapai 60.000 jiwa yang tewas.

Berikut bencana alam paling mematikan yang pernah terjadi di dunia:

1. Gempa Aleppo tahun 1138 M

Bencana alam yang paling mematikan di dunia yakni salah satunya gempa aleppo yang terjadi pada 11 Oktober 1138 di kota Aleppo Suriah.

Kota ini terletak diantara pertemuan lempeng Arab dan Afrika, letak geografis inilah yang menjadi penyebab kota ini lebih rentan terhadap gempa akan tetapi pada tahun tersebutlah gempa paling dahsyat yang pernah terjadi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Besaran gempa yang terjadi saat itu tidak bisa dipastikan, akan tetapi para penulis sejarah kontemporer menyatakan bahwa benteng dari kota tersebut telah runtuh dan seluruh rumah yang berada di Aleppo juga ikut runtuh.

Penelitian Journal Annals of Geophysics menyatakan bahwa banyak sejarawan yang melaporkan gempa yang terjadi di Aleppo ini sama dengan gempa yang pernah terjadi di negara Eurasia. Gempa ini cukup dahsyat hingga tidak sedikit korban yang tewas yakni mencapai 230.000 jiwa, data korban ini baru diketahui pada abad ke 15.

Banyaknya jumlah korban yang tewas dalam gempa ini menjadikan peristiwa ini sebagai bencana alam yang paling mematikan sepanjang sejarah.

2. Gempa Tangshan tahun 1976

Gempa Tangshan yang terjadi pada 28 Juli 1976 ini menjadi salah satu bencana alam yang paling mematikan di dunia. Menurut laporan Survei Geologi AS (USGS), gempa ini terjadi sekitar pukul 3:42 pagi di kota Tangshan di Tiongkok dengan kekuatan gempa yakni 7,8 skala richter.

Tangshan merupakan sebuah kota industri yang memiliki populasi sekitar 1 juta jiwa, akan tetapi populasi tersebut berkurang akibat bencana gempa yang terjadi yakni dengan memakan korban jiwa hingga mendekati angka 240.000. Meskipun laporan angka kematian ini resmi akan tetapi beberapa ahli berpendapat bahwa angka tersebut terlalu rendah dan kemungkinan korban jiwa saat itu dapat mencapai angka 700.000 jiwa.

Menurut laporan 85% bangunan yang berada di Tangshan runtuh dan guncangan dapat dirasakan hingga daerah Beijing yang hanya berjarak 100 mill atau 180 km dari Tangshan. Akibat bencana ini kota Tangshan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun kembali kejayaannya.

3. Gempa Antiokhia tahun 526 M

Salah satu gempa bumi paling mematikan yang pernah terjadi hingga banyak memakan korban jiwa yakni gempa Antiokhia pada tahun 526 M. John Malalas yang merupakan penulis sejarah kontemporer menyatakan bahwa gempa ini terjadi di kota Kekaisaran Bizantium yang sekarang dikenal sebagai Turki dan Suriah, gempa yang terjadi pada bulan Mei 526 cukup banyak memakan korban yakni dengan angka mencapai 250.000 jiwa tewas.

Penelitian The Medieval History Journal tahun 2007 menyatakan bahwa jumlah korban jiwa pada gempa ini lebih tinggi dibandingkan gempa lainnya yang pernah terjadi pada tahun yang sama.

4. Gempa Haiyuan tahun 1920

Gempa menjadi bencana alam yang sering terjadi dibeberapa negara dan telah memakan banyak sekali korban jiwa, salah satu gempa cukup dahsyat yang pernah terjadi yakni gempa Haiyuan. Gempa ini terjadi tepatnya pada tanggal 16 Desember 1920 di Tiongkok tengah utara, adapun daerah yang ikut terkena guncangan gempa ini karena jaraknya yang tidak terlalu jauh yakni daerah Gansu dan Shaanxi.

Menurut laporan gempa ini berkekuatan 7,8 skala richter akan tetapi saat ini Tiongkok mengklaim bahwa gempa Haiyuan yang telah terjadi berkekuatan 8,5 skala richter. Gempa dengan kekuatan skala richter yang besar ini tentu akan memakan banyak sekali korban jiwa, USGS melaporkan bahwa gempa ini telah memakan korban hingga 200.000 jiwa.

Penelitian dalam jurnal Landslides tahun 2020 menyatakan bahwa gempa ini bisa terjadi karena adanya endapan tanah atau sedimen berlumpur berpori yang sangat tidak stabil sehingga dapat memicu tanah longsor yang cukup dahsyat.

5. Topan Bhola tahun 1970

Topan bhola menjadi salah satu bencana alam yang paling mematikan di dunia. Topan ini terjadi tepatnya pada tanggal 12 sampai 13 November 1970 di Bangladesh yang saat itu masih wilayah Pakistan Timur.

Menurut NOAA's Hurricane Research Division, kecepatan angin dalam bencana alam ini yakni mencapai 130 mph sehingga menjadikan topan bhola setara dengan 4 kategori badai besar pada skala Badai Saffir-Simpson.

Gelombang badai saat itu dengan ditambah kurangnya evakuasi ini mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan yakni mencapai 300.000 hingga 500.000 orang.

Pada laporan National Hurricane Center and the Pakistan Meteorological Department tahun 1971 menyatakan bahwa jumlah korban dengan angka tersebut sudah akurat yakni dilihat melalui banyaknya pekerja musiman yang masuk pada area tersebut dan dampak lain yang ditimbulkan dari topan bhola yakni menyebabkan kerugian yang mencapai US$86 miliar.

6. Gempa Haiti tahun 2010

Salah satu gempa yang paling mematikan sepanjang sejarah yakni gempa Haiti yang terjadi pada 12 Januari 2010 di Haiti barat laut Port-au-Prince yang berkekuatan 7,0 skala richter saat itu.

Gempa dengan kekuatan yang cukup dahsyat ini tentunya telah memakan banyak sekali korban hingga 230.000 jiwa, akan tetapi pada bulan Januari 2011 pemerintah melakukan revisi angka tersebut menjadi 316.000 jiwa. Pada penelitian Medicine, Conflict and Survival melaporkan angka kematian akibat gempa ini mencapai 160.000 orang adapun laporan lain yakni USGS yang menyatakan dengan angka yang lebih yakni sekitar 100.000 korban.

Perbedaan pada setiap laporan yang diberikan ini mencerminkan sulitnya menghitung jumlah kematian atas gempa yang terjadi bahkan dizaman modern seperti ini.

7. Banjir sungai kuning tahun 1887

Salah satu bencana alam paling mematikan yang pernah terjadi yakni banjir sungai kuning (Huang He) di Tiongkok pada tahun 1887.

Awal mula banjir ini bisa terjadi karena tanggul-tanggul yang telah dibangun didekat sungai tersebut dipenuhi lumpur sehingga secara perlahan dapat meningkatkan ketinggian air sungai, tepatnya pada bulan September 1887 telah terjadi hujan yang sangat lebat sehingga menyebabkan air meluap dari tanggul ke dataran rendah disekitar sungai. Menurut Encyclopedia of Disasters: Environmental Catastrophes and Human Tragedies menyatakan banjir yang terjadi telah menggenangi wilayah seluas 12.949 km persegi.

Dampak yang ditimbulkan akibat banjir yang terjadi yakni diperkirakan memakan korban mencapai 900.000 hingga 2 juta jiwa.

8. Banjir sungai Yangtze tahun 1931

Salah satu banjir yang paling mematikan sepanjang sejarah yakni banjir Yangtze yang terjadi pada bulan Juli dan Agustus tahun 1931 di Tiongkok. Sungai ini bisa meluap karena adanya pencairan salju dimusim semi yang bercampur dengan curah hujan tinggi selama bulan Juli.

Menurut The Nature of Disaster in China: The 1931 Yangzi River Flood, banjir yang terjadi saat itu menggenangi hampir 180.000 km dan menjadikan sungai Yangtze terlihat seperti sebuah danau. Banjir yang terjadi ini telah memakan banyak korban, menurut data pemerintah jumlah korban yang tewas mencapai 2 juta orang akan tetapi lembaga lain menyatakan hal yang berbeda yakni terdapat 3,7 juta jiwa yang tewas. (Nur Afifah Azahra Aulia)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel