Update Kode Redeem Mobile Legends (ML) Hari Ini Jumat 22 Maret 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut dalah update kode redeem Mobile Legends hari ini Jumat 22 Maret 2024 yang bisa Anda klaim untuk mendapatkan hadiah spesial.

Kode redeem menjadi salah satu hal yang cukup ditunggu-tunggu oleh pemain Mobile Legends di tanah air.

Sebab dengan kode redeem, maka Anda bisa mendapatkan berbagai hadiah menarik dari Moonton selaku pengembang game.

Anda hanya perlu melakukan klaim untuk mendapatkan berbagai hadiah spesial.

Kode redeem ML Jumat 22 Maret 2024

66774399 (10x Magic Crystal)

43289988 (2x Sacred Orb)

88772233 (5x Fragment Hero)

32894377 (1x Rare Skin Fragment)

eu3yequqx98722cb4

qjnarmnb757t22b6q

5hzzxwke9dfv22b6t

u787aq7ky2gy22bd4

cek4ntye649n22fmj

5yq66z67s26r22sb8

prqmgy6x2aa422ezd

ff34h6ma45nk22cb4

h4rmho41u0kz4fq2a

fh6m5y7nvbhh2

EAKSUY2228C: Redeem cd key and get free 300 Diamonds (New Code)

bswk228kjlpa

dS6aF1gH3jK9lO5p4

K7lM8nO9pQch0rS1t

Cara klaim kode redeem ML:

1. Buka situs m.mobilelegends.com/en/codexchange

2. Masukkan salah satu kode redeem ML pada kotak Redemption Code

3. Lalu tuliskan ID user gim Mobile Legends dan kode verifikasi pada kotak yang ada

4. Klik Redeem, bila berhasil hadiah akan otomatis masuk ke dalam inbox game

