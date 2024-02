Intel Bawa "AI Everywhere" di Seluruh Jaringan, Edge, dan Enterprise

Bisnis.com, JAKARTA - Intel mengumukan pihaknya membawa solusi dan layanan baru yang mencakup "AI Everyehere" di MWC Barcelona, Spanyol 2024.

Dalam pengumumannya di MWC 2024, Intel berfokus memberdayakan industri untuk lebih memodernisasi dan memonetisasi 5G, edge dan infrastruktur serta investasi enterprise, serta memanfaatkan AI Everywhere.

“Intel menghadirkan inovasi bagi mitra-mitra kami dan pelanggan mereka di seluruh jaringan, edge, dan enterprise untuk memodernisasi jaringan mereka, memonetisasi layanan baru di edge, dan menghadirkan AI ke mana pun,” kata Sachin Katti, senior vice president and general manager of the Network and Edge Group, Intel, dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (29/2/2024).

Pihaknya mengatakan bahwa strategi SOC Intel dioptimalkan untuk jaringan dan edge secara unik, dengan mengintegrasikan komputasi general dan akselerasi untuk jaringan, AI, serta beban kerja vRAN.

"Kami mengumumkan produk terbaik generasi berikutnya untuk 5G core dengan Sierra Forest dan 5G vRAN dengan Granite Rapids-D,” lanjut Katti.

Di booth MWC 2024 di Barcelona, Spanyol, Intel memperkenalkan Technology Showcase untuk melihat inovasi terbaru, antara lain:

Menciptakan jaringan modern masa depan untuk memberikan kinerja puncak dan penghematan daya.

Mengembangkan AI di seluruh industri vertikal untuk mendorong hasil bisnis yang lebih baik.

Menghadirkan AI PC dengan fitur-fitur baru dan kemudahan pengelolaan untuk seluruh skala perusahaan.

Akselerasi AI untuk Jaringan Modern

Diumumkan tahun lalu, prosesor 4th Gen Intel® Xeon® dengan Intel® vRAN Boost (Sapphire Rapids EE) menghadirkan kapasitas hingga dua kali lipat3 untuk beban kerja virtual radio access network (vRAN) dibandingkan generasi sebelumnya.

Peningkatan kapasitas ini memungkinkan operator menggandakan jumlah cell site atau subscriber sekaligus memberikan penghematan tambahan dalam konsumsi daya komputasi vRAN sebesar 20%,4 dengan menghilangkan kebutuhan akselerasi eksternal dalam mengurangi kompleksitas dan biaya sistem.



Intel mengumumkan prosesor Xeon masa depan Granite Rapids-D, yang menampilkan P-core generasi terbaru. Prosesor masa depan ini akan memberikan peningkatan signifikan dalam performa dan efisiensi daya dengan memanfaatkan peningkatan pada Intel AVX for vRAN dan akselerasi Intel vRAN Boost terintegrasi serta penyempurnaan arsitektur dan fitur lainnya.

5G Core dan Penghematan Daya

Intel juga memperkenalkan prosesor Intel Xeon generasi berikutnya yakni Sierra Forest, yang akan diluncurkan pada akhir tahun ini.

Prosesor ini akan memperluas roadmap CPU Intel dengan menawarkan hingga 288 Efficient-core (E-core) dalam satu chip.

Ini sangat cocok untuk beban kerja 5G core guna meningkatkan kinerja core jaringan dan penghematan daya. Dengan memanfaatkan teknologi E-core terbaru Intel, operator akan merasakan penghematan energi dan biaya yang lebih besar, sehingga menghasilkan peningkatan performance per rack sebesar 2,7x1 dan performance per rack terbaik di industri untuk beban kerja 5G core.

Untuk penghematan daya tambahan dan efisiensi energi, Intel mengumumkan ketersediaan dan pengadopsian software Intel® Infrastructure Power Manager untuk 5G core.

