Mirip Film Terminator, Ilmuwan Temukan Logam yang Bisa Utuh Sendiri Setelah Meleleh

Bisnis.com, JAKARTA - Ilmuwan menemukan sebuah logam yang bisa utuh kembali setelah memeleh.

Ini mirip dalam film "Terminator 2: Judgment Day" yang dirilis tahun 1991 yang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger.

Dalam film itu, Arnold Schwarzenegger berperan sebagai penjelajah waktu dan pengubah bentuk yang jahat bernama T-1000 yang terbuat dari logam cair. Dipukul dengan ledakan atau peluru, logamnya akan sembuh sendiri.

Para ilmuwan menggambarkan bagaimana potongan platinum dan tembaga murni secara spontan menyembuhkan retakan yang disebabkan oleh kelelehan logam selama percobaan berskala nano yang telah dirancang untuk mempelajari bagaimana retakan tersebut terbentuk dan menyebar pada logam yang berada di bawah tekanan.

Mereka menyatakan optimisme bahwa kemampuan ini dapat direkayasa menjadi logam untuk membuat mesin dan struktur penyembuhan sendiri dalam waktu yang relatif dekat.

Kelelehan logam terjadi ketika logam termasuk bagian dalam mesin, kendaraan, dan struktur mengalami retakan mikroskopis setelah terkena tekanan atau gerakan berulang, kerusakan yang cenderung memburuk dari waktu ke waktu.

Baca Juga Mengenal Galium dan Germanium, Logam Penting yang Dibatasi Ekspor oleh China

Kelelehan logam dapat menyebabkan kegagalan bencana di berbagai bidang termasuk penerbangan mesin jet, misalnya dan infrastruktur jembatan dan struktur lainnya.

Dalam percobaan di Laboratorium Nasional Sandia milik pemerintah AS di New Mexico, para peneliti menggunakan teknik yang menarik ujung potongan logam kecil sekitar 200 kali per detik. Sebuah retakan awalnya terbentuk dan menyebar. Tapi sekitar 40 menit setelah percobaan, logam menyatu kembali.

Para peneliti menyebut penyembuhan ini "pengelasan dingin".

"Proses pengelasan dingin adalah proses metalurgi yang diketahui terjadi ketika dua permukaan logam yang relatif halus dan bersih disatukan untuk membentuk kembali ikatan atom," kata ilmuwan material Sandia National Laboratories, Brad Boyce, yang membantu memimpin penelitian yang dipublikasikan di jurnal Nature dilansir dari Reuters.

"Berbeda dengan robot penyembuhan diri dalam film 'Terminator', proses ini tidak terlihat pada skala manusia. Itu terjadi pada skala nano, dan kami belum dapat mengontrol prosesnya," tambah Boyce.

Potongan logam memiliki ketebalan sekitar 40 nanometer dan lebar beberapa mikrometer. Sementara penyembuhan diamati dalam percobaan hanya pada platinum dan tembaga, Boyce mengatakan simulasi menunjukkan bahwa penyembuhan diri dapat terjadi pada logam lain dan bahwa "sepenuhnya masuk akal" bahwa paduan seperti baja dapat menunjukkan kualitas ini.

Para ilmuwan di masa lalu telah membuat beberapa bahan yang dapat menyembuhkan diri sendiri, kebanyakan dari plastik. Rekan penulis studi Michael Demkowicz, seorang profesor ilmu dan teknik material Texas A&M University, memprediksi penyembuhan diri dalam logam satu dekade lalu.

Demkowicz memperkirakan dengan tepat bahwa dalam kondisi tertentu, menempatkan logam di bawah tekanan yang biasanya akan memperburuk retakan terkait kelelahan dapat memiliki efek sebaliknya.

"Dugaan saya sekarang adalah aplikasi nyata dari temuan kami akan memakan waktu 10 tahun lagi untuk dikembangkan," kata Demkowicz.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News