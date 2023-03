Propertree Kembangkan Aplikasi Koperasi Digital, Cek Keuntungannya

Bisnis.com, JAKARTA – Startup fintech di bidang properti, Propertree Group meluncurkan Koperasi Digital Propertree (KDP) sebagai bentuk dukungan terhadap penggerak ekonomi nasional berbasis kerakyatan.

President of The Board of Directors dari Propertree Group Muhammad Lingga mengatakan inovasi koperasi digital yang berbentuk aplikasi ini menyediakan layanan berupa simpanan khusus untuk proyek properti dan proyek recurring income melalui sistem koperasi jasa digital. Investasi ini menyediakan 2 jenis produk yakni Simpanan Sukarela dan Simpanan Berjangka.

"Kami membawa tujuan besar untuk menjadikan koperasi sebagai salah satu penggerak kekuatan ekonomi kerakyatan, menjadikan koperasi yang bertransformasi dan keep up dengan teknologi as a state-of-the-art digital platform,” jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (23/3/2023).

Dia menambahkan terdapat sejumlah keuntungan dari aplikasi Koperasi Digital Propertree. Pertama, tersedia jaminan dan perlindungan bagi investor dalam bentuk aset properti dengan full covered 120 persen. Kedua, keuntungan dengan imbal jasa simpanan sampai 12,5 persen di KDP.

Menurutnya, kini KDP telah memiliki ratusan anggota, puluhan mitra terdaftar dan dana kelola koperasi untuk proyek properti yang berjalan di Jakarta, Depok, dan Bogor.

KDP yang telah memiliki akta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dan diawasi langsung oleh Kemenkop UKM ini, telah meresmikan kantor luringnya pada 20 Maret 2023, di kawasan Juanda, Depok, Jawa Barat.

Muhammad Lingga mengutarakan digitalisasi koperasi hadir sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi demi memberikan layanan yang lebih mudah diakses oleh seluruh anggotanya.

“Dengan sistem digital, transaksi yang dilakukan bisa lebih terintegrasi, sehingga transparansi dan akuntabilitas koperasi bisa lebih baik lagi,” jelasnya.

Dia mengaku koperasi digital besutan Propertree Group terinspirasi dari koperasi susu di New Zealand yakni Fonterra Co-operative Group Limited.

Koperasi tersebut merupakan koperasi multinasional di New Zealand yang dimiliki oleh lebih dari 10 ribu peternak yang ada di negara tersebut. Dengan pendapatan mencapai 19,8 miliar dolar New Zealand, perusahaan tersebut berhasil menguasai 30 persen pasar ekspor susu dunia.

