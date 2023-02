Hari Terakhir Belanja di JD.ID! Ini Kenangan Manis Pengguna

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - JD.ID menetapkan hari ini, Rabu (15/2/2023), sebagai hari terakhir menerima pesanan. Pengguna bisa memanfaatkan hari terakhir belanja online sebelum tutup permanen pada 31 Maret 2023.

Platform e-commerce yang beroperasi di Indonesia sejak 2015 tersebut telah memberikan kesan terbaiknya kepada masyarakat Indonesia.

Bisnis.com merangkum sejumlah kenangan yang membekas di hati pengguna yang pernah belanja online di JD.ID selama 8 tahun terakhir.

Diena (31 tahun) mengungkapkan kesedihannya ditinggal e-commerce yang dianggap paling reliable. Ibu beranak satu itu menjelaskan sejak anaknya lahir, segala kebutuhan rumah tangga dan anak dibeli di JD.ID. Hal ini dikarenakan adanya gratis ongkir.

"Selalu free ongkir dan cepet bgt sampe nya, cocok bgt untuk urusan rumah tangga harganya pun murah," ujarnya di media sosial, Rabu (15/2/2023).

Bukan hanya Diena, beberapa warganet di Twitter juga mengungkapkan kenangan manisnya saat berbelanja di JD.ID, @tasyalenada*** berterimakasih atas kecepatan JD.ID selama ini mengirim paket, selain itu JD.ID selalu memberikan barang yang original dan terjangkau.

"Aku bahkan membeli ponsel di JD.ID, love youuuu!!!," jelasnya di Twitter.

Warganet lainnya pun mengapresisi pengiriman yang dilakukan JD.ID tau JDL Express, pengiriman tersebut dianggap cepat dan aman. Beberapa dari mereka mengungkapkan tiap bulannya selalu belanja dan membeli printilan anak seperti popok dan mainannya di JD.ID.

"Thank youuuu untuk service nganterin belanja bulanan, terutama tiap pesan popok maha banyak masi rela dianterin para kurir JD.ID yang asli baik - baik dan sopan. Sampe di save nomornya saking langganannya. Will miss that box with JD.ID logo on it ," ujar @***Say***

Selain berbelanja bulanan, banyak netizen yang menggunakan JD.ID untuk membeli perlengkapan elektronik. Salah satu netizen mengatakan JD.ID merupakan platform andalannya dalam membeli barang elektronik terutama ponsel.

Netizen @stefer*** bahkan mengatakan semua elektronik yang Dia miliki berasal dari JD.ID. "Jasa anternya [JD.ID] reliable banget."

