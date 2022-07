Badai PHK Startup, Perusahaan ini Malah Buka Lowongan Kerja

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan startup financial technology (Fintech) PT Solusi Pembayaran Elektronik (SPE Solution) membuka lowongan bagi para pencari kerja baik berpengalaman atau fresh graduate dan juga komunitas teknologi informatika (IT) serta akademik melalui kegiatan yang disebut SPE Event.



Untuk tahun 2022 ini, SPE Event diadakan dalam bentuk SPEedhunt, sebuah program one-day hiring, dan SPEcial Talent Scholarship, program beasiswa yang mereka berikan pada mahasiswa IT di Indonesia untuk membiayai studi dan mengembangkan karir mereka di masa depan.



“Hiring dilakukan sebagai bentuk kebutuhan dari perusahaan yang terus berkembang saat ini. Melalui SPE Event ini juga SPE Solution menunjukkan masih ada startup yakni SPE Solution yang bertahan dan melakukan hiring/ recruitment secara masif di tengah badai PHK startup.” ucap CEO SPE Solution Rico L Simarmata, Sabtu (30/7/2022), di Jakarta.

Menurut Rico, SPEedhunt membantu SPE Solution melakukan regenerasi dan menyerap talent baru, selain bisa mengkalibrasi para fresh graduate terhadap industri, dan menghilangkan gap dengan cepat. Program rekrutmen pun dibuat inovatif dan fun antara lain karena diselingi stand up comedy, live music dan exhibition tribes.



“Melalui SPEedhunt kami melakukan regenerasi dan menyerap talent baru di SPE Solution. Kemudian program rekrutmen di era sekarang harus inovatif dan fun, karenanya kami menciptakan proses hiring yang fun juga,” sambung Rico L Simarmata.



PT Solusi Pembayaran Elektronik (SPE Solution) resmi terdaftar di Kementerian Perindustrian RI sebagai perusahaan fintech, yang berpengalaman di bidang teknologi informatika selama lebih dari 10 tahun, khususnya di bidang fintech.



Dengan kecakapan di bidang fintech, SPE Solution membantu berbagai klien di Indonesia dan dunia guna memenuhi kebutuhan mereka atas teknologi finansial khususnya di bidang solusi dan pengelolaan pembayaran, payment gateway, e-commerce, switching, chain management systems, smart community, gamification, dan juga merchant management.



Dengan adanya program SPEedhunt, kandidat bisa daftar, test, dan kerja tanpa menunggu lama. Selain bisa langsung kerja setelah wawancara, kandidat juga bisa memperluas wawasan terkait trend dan perkembangan fintech terkini langsung dari pakarnya, memperluas jaringan profesional, mendapatkan wawasan terkait karir hingga memperoleh peluang karir yang baru.



Sementara untuk program beasiswa dengan ikatan dinas merupakan kerja sama antara SPE Solution dengan berbagai universitas di Indonesia. Program beasiswa ini mencakup program beasiswa penuh dan pembiayaan riset atau tugas akhir. Bagi mahasiswa yang lolos program beasiswa akan langsung bekerja sebagai software engineer di SPE Solution setelah lulus, tanpa tahapan melamar kerja.



Dalam mengelar SPE Event, SPE Solution juga menggandeng kerja sama dengan berbagai universitas yang ada di Indonesia. Selain itu, acara SPE Event ini juga didukung oleh Bank Negara Indonesia (BNI) dan Wappin yang merupakan penyedia platform komunikasi bisnis.

