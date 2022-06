RUPST GoTo: Kevin Aluwi Jadi Komisaris, Ini Profilnya

Bisnis.com, JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) baru saja menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini, Selasa (28/6/2022).

Dalam RUPST ini GOTO mengesahkan Kevin Aluwi, yang saat ini menjabat sebagai Direktur GoTo, menjadi Komisaris GoTo menggantikan Caesar Sengupta.

Pria kelahiran 1 September 1986 tersebut merupakan Alumnus University of Southern California-Marshall School of Business, AS.

Kevin mengawali kariernya sebagai Analis Investment Banking di Salem Partners LLC. Setelah itu Kevin kembali ke Indonesia dan bekerja di Merah Putih Inc sebagai Business Development Manager.

Pada tahun 2011-2013, Kevin bekerja di Zalora Indonesia sebagai Head of Business Intelligence. Lalu sejak 2013 bersama dengan Nadiem Makariem.

Kevin pun menjabat sebagai CEO Gojek pada 17 Mei 2021 ketika Gojek melakukan merger dengan Tokopedia dan membentuk entitas baru yaitu GoTo.

Sebelumnya, Kevin menjabat sebagai Co-CEO Gojek bersama Andre Soelistyo setelah Nadiem Makarim mengundurkan diri pada oktober 2019 untuk menjadi Menteri.

Kevin pun juga mendapatkan penghargaan Forbes 30 Under 30 Asia untuk kategori Teknologi Konsumen di 2016 dan Fortune 40 Under 40 pada 2022 oleh Fortune Indonesia.

Berikut adalah susunan komisaris dan direksi GOTO setelah RUPST 2022 sampai RUPST 2024.

Dewan Komisaris GoTo Gojek Tokopedia:

Komisaris Utama: Garibaldi Thohir

Komisaris Independent: Dirk Van den Berghe

Komisaris Independen: Robert Holmes Swan

Komisaris: William Tanuwijaya

Komisaris: Kevin Bryan Aluwi

Komisaris: Wishnutama Kusubandio

Direksi GoTo Gojek Tokopedia:

Direktur Utama: Andre Soelistyo

Direktur: Wei-Jye Jacky Lo

Direktur: Anthony Wijaya

Direktur: Catherine Hindra Sutjahyo

Direktur: Hans Patuwo

Direktur: Melissa Siska Juminto

