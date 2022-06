Mengenal Apa Itu CAPTCHA, Ampuh Cegah Pencurian Data

Bisnis.com, JAKARTA - Pernah diminta memasukkan kode CAPTCHA ketika mengunjungi sebuah situs internet? Ternyata, kode tersebut ampuh untuk cegah pencurian data.

Dikutip dari laman resmi Google, Senin (27/6/2022), CAPTCHA merupakan jenis tindakan keamanan yang dikenal sebagai autentikasi tantangan-tanggapan. Kode ini bertujuan memverifikasi apakah pengunjung situs benar-benar manuasia atau bukan (robot).

Fitur ini membantu melindungi dari dekripsi spam dan sandi dengan meminta pengguna menyelesaikan pengujian sederhana sehingga membuktikan bahwa dia adalah manusia dan bukan komputer yang mencoba menyusup ke dalam akun yang dilindungi sandi.

Adapun Google berkomitmen untuk menjaga informasi pengguna agar tetap aman. Maka dari itu, CAPTCHA menawarkan perlindungan dari entri digital jarak jauh dengan memastikan hanya orang yang memiliki sandi yang tepat yang dapat mengakses akun.

"CAPTCHA berfungsi dengan baik karena komputer dapat membuat gambar yang terdistorsi dan memproses respons, tetapi tidak dapat membaca atau memecahkan masalah yang harus dikerjakan manusia untuk lolos pengujian," tulis Google.

Sementarra itu dikutip dari laman Instagram Kementerian Komunikasi dan Informatika @Kemenkominfo, CAPTCHA merupakan singkatan dari Completely Automated Public Turing test to tell Computer and Humans Apart.

Adapun fungsinya beragam. Di antaranya, untuk menghindari adanya komentar spam di website, menghindari adanya akun palsu yang merugikan, hingga memastikan transaksi di online shop tidak dilakukan robot.

Bukan itu saja, menurut Kemenkominfo, CAPTCHA ini juga berfungsi mencegah peretas menggunakan banyak e-mail dan melakukan online polling secara adil.

Apa saja jenis CAPTCHA?

Text CAPTCHA: kombinasi angka dan huruf acak. Picture recognition CAPTCHA: gambar yang dibagi dalam kotak dan harus dipilih sesuai kategori yang diminta. I'm not a robot CAPTCHA: jenis ini meminta pengguna untuk mencentang kotak yang disediakan. Math CAPTCHA: meminta pengguna menyelesaikan persoalan matematika yang sederhana.

