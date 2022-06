Dikabarkan Tunda Ekspansi Ke Bali, Sayurbox Beri Penjelasan

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah menutup toko Panen yang merupakan offline store satu-satunya milik startup agritech Sayurbox. Sayurbox saat ini dikabarkan akan ekspansi bisnis ke Bali.

Sebagai informasi, pada awal tahun Sayurbox mendapatkan pendanaan Seri C senilai lebih dari US$120 juta atau lebih dari Rp1,7 triliun. Dana segar ini dikatakan akan digunakan untuk mengencerkan digitalisasi rantai pasok pertanian dan penetrasi layanan Sayurbox di kota-kota baru seperti Bandung dan beberapa kota lainnya, serta memperluas rantai pasokan end-to-end Sayurbox secara nasional.

VP of People Culture & General Affair Lady Meiske mengatakan saat ini Sayurbox aktif beroperasi di Bali, Jabodetabek, dan Surabaya. Pengembangan layanan maupun jangkauan akan dilakukan secara bertahap dimulai dari Jabodetabek, Surabaya baru kemudian Bali, baik untuk konsumen Bussines to business (B2B) dan Business to Consumer (B2C).

Alih-alih menunda ekspansi bisnis di Bali, Sayurbox saat ini akan memprioritaskan pengembangan layanan wilayah di Jabodetabek dan Surabaya.

Meiske juga mengatakan Sayurbox akan memperluas beberapa lini bisnis lain seperti lini F&B dan perkebunan. Terlebih perusahaan optimis dengan fundamental dan bisnis yang berkelanjutan.

"Kami optimistis Sayurbox berada di posisi yang kuat untuk terus berkembang secara berkelanjutan" ujar Meiske, Selasa (21/6/2022).

Sayurbox merupakan salah satu startup yang cepat mendapatkan pendanaan seri C, pendanaan tersebut didapat kurang dari setahun setelah pendanaan Seri B senilai US$15 juta atau senilai Rp216 miliar yang dipimpin oleh Grup Konglomerat Astra.

Sejak saat itu, Sayurbox telah melakukan ekspansi cakupan wilayah dari Jabodetabek ke Surabaya dan Bali, serta membangun jaringan gudang mikro untuk layanan cepat (quick commerce) Sayurbox dan SayurKilat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :