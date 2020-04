Bisnis.com, JAKARTA - Apple meluncurkan iPhone SE generasi kedua atau Iphone SE 2020 di tengah pandemi virus corona jenis baru atau Covid-19 pada Rabu (15/4/2020). Adapun, penjualan perdananya di 40 negara secara serempak dimulai pada Jumat (17/4/2020).

Indonesia tak termasuk dalam 40 negara yang mengawali penjualan iPhone dengan harga terjangkau atau low-cost itu.

iPhone SE 2020 dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau untuk ukuran iPhone. Varian termurah dengan kapasitas penyimpanan 64GB hanya dibanderol US$399. Adapun, varian termahalnya dengan kapasitas penyimpanan 256GB dijual seharga US$549.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Kapan iPhone SE 2020 resmi meluncur di Indonesia dan berapa harganya sampai saat ini masih menjadi misteri.

Belum ada kepastian kapan iPhone SE 2020 resmi dirilis di Tanah Air dari PT Erajaya Swasembada Tbk. (Erajaya Group) selaku distributor resmi.

“So far belum ada informasi [kapan iPhone SE 2020] dirilis di Indonesia,” kata Director of Marketing and Communication Erajaya Group Djatmiko Wardoyo kepada Bisnis Jumat (17/4/2020).

iPhone SE 2020 hadir dengan layar Retina Display berukuran 4,7 inci layaknya sejumlah generasi iPhone terdahulu, yakni iPhone 6, 6s, 7, dan 8. Namun, secara fisik iPhone SE 2020 persis dengan iPhone 7 dan 8 yang dirilis beberapa tahun lalu.

Perbedaan yang terlihat hanya pada penempatan logo Apple dan itupun tak terlalu mencolok. Logo Apple pada iPhone SE 2020 berpindah ke tengah layaknya iPhone generasi terbaru, iPhone 11.

Tidak hanya fisik, fitur-fitur yang disematkan pun masih sama. iPhone SE 2020 masih mempertahankan tombol home sebagai pemindai sidik jari untuk membuka kunci, alih-alih menggunakan pemindai wajah layaknya iPhone X/XR/XS dan iPhone 11.

Demikian halnya dengan kamera, iPhone SE 2020 masih menggunakan kamera belakang tunggal dengan resolusi 12 MP dan kamera depan 7MP sama seperti iPhone 8.

Namun, Iphone SE 2020 hadir dengan chipset A13 Bionic, sama seperti yang digunakan oleh iPhone 11. Oleh karena itu, Apple mengklaim iPhone SE 2020 mampu memberikan pengalaman terbaik dari segi fotografi, bermain gim, realitas berimbuh (augmented reality/AR), dan penggunaan daya baterai lebih hemat.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

handphone, iphone