Vidio Berikan Layanan Gratis selama 14 Hari

Bisnis.com, JAKARTA – Platform layanan streaming, Vidio memberikan layanan gratis seluruh tayangan selama 14 hari dengan periode aktivasi tanggal 4 - 30 April 2020.

Rezki Yanuar, Vice President Brand Marketing Vidio menjelaskan bahwa dengan program bertajuk Bebas Nonton adalah cara Vidio berkontribusi untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 bagi para pecinta konten hiburan OTT (Over The Top) di seluruh Indonesia.

Dia mengatakan bahwa sebagai industri streaming layanan over-the-top (OTT) dan sekaligus layanan hiburan berbasis internet, pihaknya tergerak untuk memberikan layanan terbaik kepada konsumen yang menjalankan karantina mandiri dan physical distancing.

“Akses gratis selama 14 hari tersebut dapat dinikmati untuk menonton seluruh konten-konten eksklusif mulai dari Vidio Original Series, film lokal terbaik, film Hollywood pilihan, nostalgia dan ketawa bersama Warkop DKI, hingga konten edukatif lainnya,” terangnya lewat rilis resminya, Kamis, (2/4).

Lebih lanjut, Rezki mengatakan bahwa layanan gratis nonton Vidio hanya bisa diakses satu kali oleh setiap pengguna Vidio dan berlaku mulai 4 April 2020 hingga akhir bulan, dan tidak dapat diperpanjang secara otomatis.

Untuk dapat menggunakan kode voucher dan mempelajarinya lebih lanjut, konsumen dapat mengunjungi laman https://www.blog.vidio.com/post/bebas-nonton-vidio-gratis

Rezki juga mengungkapkan beberapa serial dan film yang akan tayang pada bulan April 2020, seperti

Pertama, Episode Baru Setiap Minggu: Untuk penggemar Vidio Original Series dan Drama Korea, di setiap minggunya Vidio menghadirkan episode terbaru dari Vidio Original series “GET MARRIED”, Vidio Original Series “OMEN”, A Piece of Your Mind dan Memorist.

Kedua, Nostalgia dan Ketawa Bersama Warkop DKI, yang akan menghadirkan lebih dari 20 judul film Warkop DKI, diantaranya Pokoknya Beres, Maju Kena Mundur Kena, Tahu Diri Dong, Pintar-Pintar Bodoh, Kesempatan dalam Kesempitan, Gantian Dong, Itu Bisa Diatur, Dongkrak Antik dan judul-judul lainnya yang telah dikenal oleh masyarakat.

Ketiga, Film & Serial Korea Favorit: Untuk menemani para pecinta drama dan Film Korea selama di rumah, Vidio menayangkan enam judul terbaru di platform Vidio, diantaranya Suspicious Partner, Descendants of the Sun, Running Man, Hitman: Agent Jun, Veteran dan Tazza: One Eyed Jack.

Keempat, Film Lokal Terbaik: Tak hanya film dan serial global, Vidio juga memberikan film-film lokal terbaik seperti Athirah, 3 Srikandi, Bangkit!, Mencari Hilal, Soekarno, Aach Aku Jatuh Cinta, Belahan Jiwa, Love You Love You Not dan Kangen.

Kelima, Invasi Bollywood: Selain serial dan film Korea, Vidio menghadirkan serial dan film-film Bollywood yang dapat dinikmati oleh para penggemarnya, seperti Gangga, Humko Tumse Pyaar Hai, Apna Sapna Money Money dan P se TM Tak.

“Layanan gratis ini tanpa batas, dimana seluruh konsumen Indonesia di berbagai daerah dapat menikmatinya. Doa dan simpati juga kami sampaikan kepada saudara-saudara kita yang terdampak Covid-19.” ungkapnya.