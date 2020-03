Apa Perbedaan Oppo Find X2 dan Find X2 Pro?

Bisnis.com, JAKARTA – Beberapa waktu lalu, pabrikan ponsel asal China, Oppo meluncurkan dua produk terbarunya di Tanah Air, yakni Find X2 dan Find X2 Pro. Keduanya merupakan ponsel flagship dan diklaim akan menciptakan standar baru untuk ponsel di kelas tersebut.

Standar yang dimaksud adalah menurut CEO Oppo Indonesia Ivan Lau adalah pengalaman baru menggunakan ponsel secara menyeluruh yang terdiri dari The Ultimate Visual Experience, The Ultimate Performance, dan The Ultimate Design Experience.

Sekilas, tidak ada perbedaan diantara Find X2 dan X2 Pro. Keduanya sama-sama mengusung layar AMOLED berukuran 6,7 inci dengan proteksi Gorilla Glass 6. Di bagian belakang, keduanya sama-sama mengusung tiga lensa kamera.

Demikian halnya dengan dapur pacu keduanya, sama-sama menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 865 dipadukan dengan RAM 12 GB yang digunakan untuk menjalankan Android 10 dengan antarmuka pengguna ColorOS 7.1.

Namun, apabila dikulik lebih jauh banyak perbedaan yang bisa Anda jadikan pertimbangan sebelum memutuskan untuk meminang satu diantara keduanya.

Baterai

Find X2 Pro mengusung baterai berkapasitas 4.260 mAh atau sedikit lebih besar dari Find X2 yang berkapasitas 4.200 mAh. Keduanya sama-sama didukung oleh kemampuan pengisian daya cepat SuperVOOC.2.0 dengan keluaran arus 65W yang mampu mengisi daya baterai dari 0-100% kurang dari 40 menit.

Sertifikat Tahan Air

Find X2 Pro mengantongi sertifikat IP68, artinya ponsel tersebut memiliki ketahanan terhadap debu dan air serta mampu bertahan ketika terendam air sampai dengan kedalaman 1,5 m selama 30 menit. Sementara itu, Find X2 hanya mengantongi sertifikat IP54 atau hanya mampu menahan air sebatas cipratan saja atau splashproof.

Kapasitas Penyimpanan

Find X2 memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 256 GB, separuh dari Find X2 Pro yang punya kapasitas penyimpanan 512 GB. Perlu diingat bahwa keduanya tidak memiliki slot microSD untuk menambah kapasitas penyimpanan.

Kamera Belakang

Perbedaan diantara keduanya paling kentara di sisi ini. Secara spesifikasi, kamera milik Find X2 Pro lebih unggul. Kamera terdiri dari lensa 13 MP periscope telefoto (f/3.0), 48 MP wide-angle (f/1.7) sensor Sony IMX689, dan 48 MP ultrawide angle (f/2.2) sensor Sony IMX586.

Sementara, Find X2 kameranya terdiri dari lensa 13 MP telefoto (f/2.4), 48 MP wide angle (f/1.7) sensor Sony IMX586, dan 12 MP ultra wide angle (f/2.2) sensor Sony IMX708.

Keunggulan kamera Find X2 Pro lainnya adalah lensa periscope telephoto yang mendukung zoom hingga 10x hybrid zoom dan 60x digital zoom. Adapun, untuk Find X2 hanya mendukung zoom hingga 5x hybrid zoom dan 20x digital zoom dengan lensa telephoto-nya

Nah, setelah ini Anda tinggal memilih mana diantara keduanya yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk harganya, Find X2 dibanderol Rp 14.999.000, sedangkan Find X2 Pro dipatok Rp17.999.000.

Melihat harganya, sudah terlihat jelas siapa yang layak menjadi lawan sepadan dari kedua ponsel besutan Oppo ini. Tak lain dan tak bukan tentunya adalah trio Galaxy S20 Series yang sempat dibahas juga oleh Bisnis belum lama ini.

Pilihan tentunya kembali pada Anda, mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan tentunya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa jadi pertimbangan sebelum memutuskan mana yang ingin dipinang.

