Nataru 2024/2025: AI Telkomsel - Indosat Tangani Gangguan Jaringan Lebih Cepat

Bisnis.com, JAKARTA - PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan PT Indosat Tbk. (ISAT) menangani keluhan pelanggan dengan lebih banyak dan cepat pada liburan Natal dan Tahun Baru 2024/2025. Teknologi kecerdasan buatan (AI) mengambil peran penting.

Anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) mencatat sebanyak 93% gangguan yang terjadi berhasil ditangani secara otomatis melalui Autonomous Network (AN) yang disematkan AI pada parameter eksekusi. Rata-rata waktu pemulihan gangguan jaringan (Mean Time to Repair/MTTR) hanya 19,64 menit.