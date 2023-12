Bisnis.com, JAKARTA - Telkomsel, Indosat (ISAT) dan XL Axiata (EXCL) terus memacu pertumbuhan bisnis layanan internet rumah dengan mengakuisisi pelanggan pemain fiber to the home (FTTH) lainnya seperti MNC Play dan First Media. Agresivitas tersebut masih akan terjadi pada 2024.

Head of External Communication XL Henry Wijayanto mengatakan perusahaan akan terus menggencarkan layanan FBB dan FMC dengan mengoptimalkan layanan XL Satu Fiber, XL Satu, dan FBB Link Net.