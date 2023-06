Jadwal MSC 2023 Hari ini, Onic dan Evos Tanding Lagi

Bisnis.com, JAKARTA - Babak penyisihan grup Mobile Legends Bang Bang South East Cup (MSC) 2023 kembali dilanjutkan pada Senin (11/6/2023). 2 tim Indonesia, Onic Esports dan Evos Legends akan tampil.

Laga yang berlangsung di Aeon Mall Mean Chen, Phnom Penh, Kamboja itu akan menampilkan 3 pertandingan untuk kembali memperebutkan poin di MSC 2023 dalam fase babak penyisihan grup.

Pada pertandingan pembukan, Evos Legends melawan RSG Singapura dengan format pertandingan tiga gim terbaik untuk mendapatkan poin.

Selanjutnya, pertandingan dilanjutkan dengan laga antara Onic Esports yang juga merupakan perwakilan tim dari Indonesia untuk melawan tim Outplay.

Tim asal Filipina, Blacklist International akan menutup babak penyisihan grup hari ini dengan melawan tim Ocupy.

Sebelumnya, Onic Esports telah berhasil mengantongi poin penuh setelah menang melawan Burn x Flash pada hari pertama babak penyisihan grup pada Sabtu (10/6/2023).

Perwakilan Indonesia lainnya, Evos Legends juga berhasil mengamankan poin setelah sengit melakukan perlawan dengan Fenix Esports.

Berikut jadwal MSC 2023 Senin (12/6/2023):

RSG SG vs Evos Legends Pukul 14.00 WIB

Onic Esports vs Tim Outplay Pukul 16.30 WIB

Blacklist International vs Ocupy Pukul 19.00 WIB

