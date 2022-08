Jadwal Lengkap MPL ID S10 Reguler Season

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal lengkap Mobile Legends Profesional League (MPL) ID Season 10.

Kompetisi MPL ID Season 10 akan bergulir mulai hari ini, Jumat (12/8/2022).

Setelah melalui serangkaian persiapan yang panjang, ditambah dengan bongkar-pasang roster, tim MPL ID S10 akan kembali berkompetisi.

Sama seperti musim lalu, MPL ID S10 diikuti oleh delapan tim yakni RRQ Hoshi, Onic Esports, Evos Legends, AURA Fire, Alter Ego, Bigetron Alpha, Rebellion Zion, dan Geek Fam.

Babak reguler season akan memainkan tujuh laga pada setiap pekan. Rinciannya, 3 laga pada hari Jumat, 2 pada hari Sabtu, dan 2 lagi pada hari Minggu.

Secara keseluruhan total pertandingan di babak penyisihan mencapai 56 laga. Masing-masing tim bakal bertanding 14 kali di reguler season. Setiap tim akan menghadapi lawan yang sama sebanyak dua kali, atau masing-masing sekali pada satu putaran.

Pertandingan di babak reguler season menggunakan format Best of Three. Sederhananya, tim yang mendapat dua kemenangan akan dinyatakan memenangi pertandingan.

Tim yang menang di reguler season akan mendapat poin +1, sementara tim yang kalah -1.

Tim peringkat 1-6 di reguler season akan lolos ke babak play-off. Peringkat 1 dan 2 menempati upper bracket, sedangkan tim urutan ketiga dan keenam akan menghuni lower bracket.