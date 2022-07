Suka Belanja Online di Instagram? Ini Cara Identifikasi Online Shop Asli atau Palsu

Bisnis.com, JAKARTA - Makin masifnya tren belanja online membuat masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih toko tempat berbelanja (online shop). Pasalnya, tidak sedikit juga ditemukan akun-akun palsu di media sosial, salah satunya Instagram.

Dikutip dari laman Instagram Kementerian Komunikasi dan Informatika @Kemenkominfo, Minggu (3/7/2022), dikatakan bahwa akun palsu ini biasanya akan menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan toko serupa untuk menggaet calon pembeli.

Namun jangan khawatir, Kemenkominfo membagikan sejumlah cara untuk mengidentifikasi apakah akun online shop tersebut asli atau palsu.

Berikut cara mengidentifikasi akun online shop di Instagram asli atau palsu:

1. Cek kolom komentar

Kalau kolom komentarnya dinonaktifkan, patut dicurigai ada yang ditutup-tutupi oleh si penjual.

2. Cek informasi akun

Caranya, kunjungi profil akun, klik titik tiga di kanan atas. Kemudian, klik tentang akun atau about this account. Selanjutnya, pilih nama sebelumnya atau former username. Jika akun tersebut sering berganti nama, maka wajib dicurigai.

3. Harga yang terlalu murah

Jangan langsung tergiur harga murah yang nggak masuk akal. Bisa jadi barang yang dijual tersebut gaib atau hanya tipu-tipu.

4. Cek followers

Ingat! jumlah followers yang banyak bukan jaminan sebuah online shop bagus atau tidak. Apalagi kalau ternyata pengikutnya banyak akun yang palsu, harus diwaspadai.

"Kalau ketemu sama akun online shop abal-abal, #sobatkom bisa menggunakan fitur Report di Instagram biar nggak banyak korban," tulis Kemenkominfo.

