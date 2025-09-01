Bisnis Indonesia Premium
Trafik Situs Dewasa Tanpa Verifikasi Usia Melonjak Imbas Online Safety Act Inggris

Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko
 Senin, 1 September 2025 | 09:00 WIB
Anak-anak mengakses TikTok/Pymnts
Anak-anak mengakses TikTok/Pymnts
Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Inggris berbondong-bondong mengakses situs atau website pornografi yang tidak menerapkan aturan verifikasi usia.

Diketahui, Inggris baru-baru ini mulai menerapkan aturan verifikasi usia dari Online Safety Act, sebuah regulasi yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari konten dewasa di internet.

Aturan ini mewajibkan situs pornografi untuk memverifikasi usia pengguna melalui metode seperti pemindaian wajah dan pengunggahan SIM, serta mendorong platform daring seperti Bluesky dan Reddit untuk mulai memeriksa usia pengguna mereka demi mencegah akses anak-anak ke konten dewasa.

Berdasarkan data Similarweb, Senin (1/9/2025) efek dari regulasi ini sudah terasa nyata: dari 90 situs pornografi terpopuler di Inggris, 14 diantaranya diketahui belum menerapkan verifikasi usia sama sekali. 

Menariknya, keempat belas situs tersebut mengalami lonjakan trafik yang signifikan, bahkan satu situs mencatat kenaikan dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

TechCrunch melaporkan peneliti dari Citizen Lab, University of Toronto John Scott-Railton menilai situasi ini sebagai “ilustrasi klasik hukum konsekuensi tak terduga”. Dia menyebut bahwa regulasi justru menekan trafik ke situs yang taat hukum, sementara mendorong pengguna bermigrasi ke platform yang tidak melakukan verifikasi usia sama sekali.

“Fenomena ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas regulasi dalam era digital yang serba mudah diakses,” kata John.

Sementara itu, banyak situs yang mematuhi aturan, namun tetap memperlihatkan sikap kritis terhadap Online Safety Act.

Beberapa laman mengarahkan pengguna ke petisi penolakan hukum ini, atau bahkan memberikan petunjuk cara mengatasinya. Langkah ini menunjukkan adanya resistensi dari industri sekaligus keresahan terhadap potensi efek samping kebijakan.

Di Indonesia, langkah serupa sedang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pemerintah berupaya menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak-anak dengan mewajibkan platform digital memberikan informasi sejelas-jelasnya mengenai batas usia yang diperbolehkan mengakses website mereka. 

Langkah ini lebih longgar dibandingkan di Inggris yang sudah pada tahap pemindaian wajah dan verifikasi SIM. 

Penulis : Leo Dwi Jatmiko
Editor : Leo Dwi Jatmiko
