Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Promo iBox September 2025: Harga iPhone 15 Plus dan iPhone 16 Pro Diskon Besar

Redaksi
Redaksi
 Senin, 1 September 2025 | 08:17 WIB
iPhone 15 dan iPhone 15 Plus terbaru dipamerkan dalam acara Wonderlust di Cupertino, California, AS, 12 September 2023./Reuters
iPhone 15 dan iPhone 15 Plus terbaru dipamerkan dalam acara Wonderlust di Cupertino, California, AS, 12 September 2023./Reuters
Bagikan
Ringkasan Berita
  • iBox menawarkan promo besar-besaran pada awal September 2025 dengan penurunan harga signifikan untuk berbagai model iPhone, termasuk iPhone 15 Plus.
  • Harga iPhone 16 Pro 256 GB turun dari Rp24,5 juta menjadi Rp20,1 juta, sementara iPhone 15 Plus mengalami penurunan harga hingga Rp4 jutaan untuk semua model penyimpanan.
  • Penawaran harga terbaru mencakup berbagai model iPhone, seperti iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 15, 15 Plus, 14, 13, dan 12 dengan diskon yang bervariasi.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — iBox, reseller resmi produk-produk Apple, menawarkan promo harga pada awal September 2025. Sejumlah harga iPhone turun pada periode ini.

Contohnya seperti Seri iPhone 16 Pro dan Pro Max untuk penyimpanan 128 GB, 256 GB,hingga 1 TB. iPhone 16 Pro 256 GB yang pada peluncuran dibandrol seharga Rp24,5 juta kini turun meniadi Rp20,1 juta. 

Selain iPhone 16, penurunan harga signifikan secara bulanan juga terjadi untuk iPhone 15 Plus untuk seluruh model penyimpanan. Harganya turunya hingga Rp4 jutaan.

Baca Juga Promo Diskon iPhone di iBox, Digimap dan Ecommerce, Jelang Peluncuran iPhone 17

Berikut promo terbaru iBOX dan harga iPhone terbaru pada September 2025:

Harga iPhone 16 September 2025 

128 GB dari Rp16.999.000 jadi Rp13.999.000

256 GB dari Rp19.499.000 jadi Rp16.499.000 

Baca Juga Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga

512 GB dari Rp23.499.000 jadi Rp20.999.000 


Harga iPhone 16 Plus Agustus 2025 

128 GB dari Rp18.999.000 jadi Rp15.999.000

Baca Juga Siap-Siap! Apple Bakal Rilis iPhone 17 pada 9 September 2025

256 GB dari Rp21.499.000 jadi Rp18.499.000 

512 GB dari Rp25.499.000 jadi Rp22.999.000 


Harga iPhone 16 Pro September 2025 

128 GB dari Rp21.999.000 jadi Rp17.499.000 

256 GB dari Rp20.499.000 (Agustus 2025) jadi Rp20.999.000 

512 GB dari Rp28.499.000 jadi Rp 25.499.000 

1 TB dari Rp32.499.000 jadi Rp 29.999.000 

Harga iPhone 16 Pro Max September 2025 

256 GB dari Rp25.999.000 jadi Rp21.999.000 

512 GB dari Rp 30.999.000 jadi Rp27.499.000 

1 TB dari Rp34.999.000 jadi Rp32.499.000 

Harga iPhone 15 September 2025 

128 GB dari Rp14.499.000 jadi Rp10.999.000 

256 GB dari Rp17.499.000 jadi Rp13.499.000 

512 GB dari Rp21.499.000 jadi Rp13.499.000 


Harga iPhone 15 Plus September 2025 

128 GB dari Rp12.999.000 (Agustus 2025) jadi Rp12.499.000 

256 GB dari Rp15.499.000 (Agustus 2025) jadi Rp14.899.000 

512 GB Rp19.499.000 (Agustus 2025) jadi Rp14.899.000 


Harga iPhone 14 September 2025 

128 GB dari Rp 12.499.000 jadi Rp 9.699.000 

256 GB dari Rp 15.299.000 jadi Rp 11.949.000 


Harga iPhone 13 September 2025 

128 GB dari Rp 10.299.000 jadi Rp 8.249.000 


Harga iPhone 12 September 2025 

64GB Rp 11.499.000 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Redaksi
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
BlackRock Accumulates Shares of Bumi Resources (BUMI), Bukalapak (BUKA)
Premium

BlackRock Accumulates Shares of Bumi Resources (BUMI), Bukalapak (BUKA)

Rekomendasi untuk Saham TBS Energi (TOBA) Milik Luhut saat IHSG Rawan Terkoreksi
Premium

Rekomendasi untuk Saham TBS Energi (TOBA) Milik Luhut saat IHSG Rawan Terkoreksi

Kisi-Kisi Mengkhawatirkan dari Merosotnya Laba BYD
Premium

Kisi-Kisi Mengkhawatirkan dari Merosotnya Laba BYD

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Apple Bakal Buka Developer Academy Tahun Depan di Jakarta
Sains & Teknologi

Apple Bakal Buka Developer Academy Tahun Depan di Jakarta

3 hari yang lalu
Promo Diskon iPhone di iBox, Digimap dan Ecommerce, Jelang Peluncuran iPhone 17
Gadget

Promo Diskon iPhone di iBox, Digimap dan Ecommerce, Jelang Peluncuran iPhone 17

4 hari yang lalu
Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga
Gadget

Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga

4 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

TiktTok Matikan Fitur Live Secara Sukarela, UMKM Menjerit
Sains & Teknologi

TiktTok Matikan Fitur Live Secara Sukarela, UMKM Menjerit

13 menit yang lalu
Trafik Situs Dewasa Tanpa Verifikasi Usia Melonjak Imbas Online Safety Act Inggris
Sains & Teknologi

Trafik Situs Dewasa Tanpa Verifikasi Usia Melonjak Imbas Online Safety Act Inggris

1 jam yang lalu
Promo iBox September 2025: Harga iPhone 15 Plus dan iPhone 16 Pro Diskon Besar
Gadget

Promo iBox September 2025: Harga iPhone 15 Plus dan iPhone 16 Pro Diskon Besar

1 jam yang lalu
YouTube Hapus Konten Berbahaya di Tengah Eskalasi Aksi Demo di Indonesia
Sains & Teknologi

YouTube Hapus Konten Berbahaya di Tengah Eskalasi Aksi Demo di Indonesia

17 jam yang lalu
Gojek - Grab Beri Santunan hingga Beasiswa bagi Keluarga Affan Kurniawan
Startup

Gojek - Grab Beri Santunan hingga Beasiswa bagi Keluarga Affan Kurniawan

2 hari yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

YouTube Hapus Konten Berbahaya di Tengah Eskalasi Aksi Demo di Indonesia

2

Promo iBox September 2025: Harga iPhone 15 Plus dan iPhone 16 Pro Diskon Besar

3

Trafik Situs Dewasa Tanpa Verifikasi Usia Melonjak Imbas Online Safety Act Inggris

4

TiktTok Matikan Fitur Live Secara Sukarela, UMKM Menjerit

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga
Gadget

Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga

Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Foto

Lihat Lainnya
Markas Gegana di Kramat Raya Terbakar, Diduga Akibat Ulah Pemulung
2+
Bisnis Indonesia E-paper