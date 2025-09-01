Promo iBox September 2025: Harga iPhone 15 Plus dan iPhone 16 Pro Diskon Besar

Bisnis.com, JAKARTA — iBox, reseller resmi produk-produk Apple, menawarkan promo harga pada awal September 2025. Sejumlah harga iPhone turun pada periode ini.
Contohnya seperti Seri iPhone 16 Pro dan Pro Max untuk penyimpanan 128 GB, 256 GB,hingga 1 TB. iPhone 16 Pro 256 GB yang pada peluncuran dibandrol seharga Rp24,5 juta kini turun meniadi Rp20,1 juta.
Selain iPhone 16, penurunan harga signifikan secara bulanan juga terjadi untuk iPhone 15 Plus untuk seluruh model penyimpanan. Harganya turunya hingga Rp4 jutaan.
Berikut promo terbaru iBOX dan harga iPhone terbaru pada September 2025:
Harga iPhone 16 September 2025
128 GB dari Rp16.999.000 jadi Rp13.999.000
256 GB dari Rp19.499.000 jadi Rp16.499.000
512 GB dari Rp23.499.000 jadi Rp20.999.000
Harga iPhone 16 Plus Agustus 2025
128 GB dari Rp18.999.000 jadi Rp15.999.000
256 GB dari Rp21.499.000 jadi Rp18.499.000
512 GB dari Rp25.499.000 jadi Rp22.999.000
Harga iPhone 16 Pro September 2025
128 GB dari Rp21.999.000 jadi Rp17.499.000
256 GB dari Rp20.499.000 (Agustus 2025) jadi Rp20.999.000
512 GB dari Rp28.499.000 jadi Rp 25.499.000
1 TB dari Rp32.499.000 jadi Rp 29.999.000
Harga iPhone 16 Pro Max September 2025
256 GB dari Rp25.999.000 jadi Rp21.999.000
512 GB dari Rp 30.999.000 jadi Rp27.499.000
1 TB dari Rp34.999.000 jadi Rp32.499.000
Harga iPhone 15 September 2025
128 GB dari Rp14.499.000 jadi Rp10.999.000
256 GB dari Rp17.499.000 jadi Rp13.499.000
512 GB dari Rp21.499.000 jadi Rp13.499.000
Harga iPhone 15 Plus September 2025
128 GB dari Rp12.999.000 (Agustus 2025) jadi Rp12.499.000
256 GB dari Rp15.499.000 (Agustus 2025) jadi Rp14.899.000
512 GB Rp19.499.000 (Agustus 2025) jadi Rp14.899.000
Harga iPhone 14 September 2025
128 GB dari Rp 12.499.000 jadi Rp 9.699.000
256 GB dari Rp 15.299.000 jadi Rp 11.949.000
Harga iPhone 13 September 2025
128 GB dari Rp 10.299.000 jadi Rp 8.249.000
Harga iPhone 12 September 2025
64GB Rp 11.499.000