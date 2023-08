Pokemon Go kolaborasi dengan McDonalds, Tangkap Pokeman Dapat Diskon Makanan

Bisnis.com, JAKARTA - Pengembang Pokemon Go, Niantics Labs, berkolaborasi dengan McDonald’s Indonesia memberikan pengalaman bermain gim yang baru kepada para pengguna dan menawarkan mereka potongan harga untuk setiap Pokemon yang berhasil ditangkap.

Head of Emerging Market Niantic Inc, Jacob Kreimer mengatakan hal ini dilakukan dengan membawa pengalaman Pokemon ke dunia nyata dengan inovasi teknologi AR yang canggih serta gameplay yang berbasis lokasi.

“Kami yakin program-program yang kami hadirkan akan memungkinkan para pelatih (panggilan pemain Pokemon Go) untuk merasakan petualangan seru saat bermain Pokemon Go sambil menikmati santapan lezat McDonald’s,” ujar Jacob pada paparannya saat peluncuran kolaborasi McDonald’s dan Pokemon Go, Selasa (22/8/2023).

Country Manager Niantic Indonesia Rafael Siregar mengatakan lebih dari 290 restoran McDonald’s Indonesia akan menjadi Pokestop ataupun Pokemon Gym.

Rafael mengungkapkan di tempat-tempat tersebut akan tersedia pengalaman digital yang menarik, mulai dari penawaran spesial hingga potongan harga makanan.

Selain itu, MyM Rewards yang dimiliki di aplikasi McDonald’s dengan item yang diperlukan untuk bermain Pokemon Go, seperti Pokeballs, Telur kebahagiaan (lucky eggs), tiket raid (raid pass), dan berbagai item lainnya.

Lebih lanjut, Pokemon Go juga akan memberikan beberapa jenis Pokemon langka di sejumlah outlet McDonald’s dan memberikan sejumlah kode promo spesial yang dapat ditukarkan dengan diskon produk setiap bulannya.

“Jadi setiap bulan kita release (extra promos) itu mulai dari jam 2-5 sore, jadi ketika mereka sudah selesai main, mereka akan pergi ke McDonald’s,” ujar Rafael.

