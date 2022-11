Kala Eks Karyawan Twitter dan Meta 'Curhat' Pengalaman PHK Lewat TikTok

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah mantan karyawan dari perusahaan raksasa teknologi, termasuk Meta Platforms Inc. dan Twitter Inc., menggunakan platform TikTok untuk membagikan pengalaman mereka di balik badai PHK yang melanda industri teknologi.

Dilansir dari Bloomberg pada Kamis (24/11/2022), salah satu video dari seseorang yang mengaku sebagai mantan karyawan Twitter memposting konten di TikTok dengan caption tagar “#GRWM" atau get ready with me. Konten ini mendapat lebih dari 500.000 penayangan dan disukai lebih dari 80.000 kali.

Tagar #GRWM adalah kiasan TikTok di mana pengguna mengundang pengikut untuk bergabung dengan mereka saat mereka merias wajah dan berpakaian untuk bekerja atau perti kencan pertama. Video lainnya bernada emosional yang dibuat tepat setelah kabar PHK muncul.

Video-video ini memiliki satu kesamaan, yaitu postingan sederhana yang mendobrak rasa malu dan keheningan yang biasanya muncul setelah seseorang dipecat dari pekerjaannya. Dalam postingan video tersebut, mereka mencoba bersimpati dengan orang lain dalam situasi yang sama, sekaligus mencari koneksi untuk kesempatan kerja lanjutnya.

Salah satunya adalah Daizha Brown, yang bekerja di tim pemasaran layanan Facebook untuk bisnis kecil. Dia memposting video di TikTok dalam waktu satu jam setelah mendapatkan pemberitahuan PHK.

"Saya tercengang, saya tidak percaya pesan (pemberitahuan PHK) tersebut masuk ke email saya," katanya dalam sebuah wawancara. Brown yang tinggal di Seattle sekarang menggunakan platform TikTok untuk mendokumentasikan perjalanannya karir selanjutnya dengan serangkaian video bertemakan kehidupan pasca-PHK.