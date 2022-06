Tumbuh Hingga 140 Persen, TADEX Semakin Dipercaya Sebagai Premium Programmatic Advertising Platform Industri Periklanan Digital Terdepan di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Sejak diluncurkan tahun lalu, layanan digital premium programmatic advertising TADEX (Tanah Air Digital Exchange) terus menunjukkan hasil positif dalam memperkuat industri periklanan digital nasional melalui inovasi dan transparansi periklanan dengan tetap mengedepankan kualitas penyampaian pesan ke publik. Upaya tersebut dibuktikan TADEX dengan mampu tumbuh seiring dengan peningkatan jumlah pengguna (brand) yang cukup siginifikan hingga 140% setelah satu tahun hadir sebagai layanan programmatic advertising terdepan di Indonesia. Hal tersebut didorong seiring meningkatnya jumlah publisher tersertifikasi di dalam ekosistem terintegrasi TADEX yang kini berjumlah 58 publisher.

Vice President Digital Advertising and Banking Arief Pradetya mengatakan, “Pertumbuhan positif yang diraih sejak diluncurkan tahun lalu menunjukkan komitmen dan fokus Telkomsel dalam mengembangankan TADEX untuk membantu pelaku industri media dan periklanan di Indonesia agar dapat terus tumbuh dan berkembang melalui solusi digital yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri media digital Tanah Air. Dengan menghadirkan premium programmatic advertising platform yang berlandaskan pada empat tolok ukur pengembangan (scalability, impact, quality, dan data) dan tiga fitur unggulan (big data analytics, saluran iklan digital yang beragam, dan personalisasi iklan), TADEX mampu hadir sebagai solusi untuk membuka banyak peluang-peluang baru yang berdampak pada pertumbuhan pelaku industri periklanan digital Indonesia, baik publisher, brand, advertiser maupun marketer.”

Selama satu tahun hadir sebagai solusi premium programmatic advertising platform terdepan di Indonesia, TADEX mampu menunjukkan pertumbuhan signifikan serta manfaat yang berdampak langsung bagi ekosistem digital periklanan nasional. Jumlah pengguna yang tumbuh hingga 140% telah menunjukkan adanya dampak ekonomi digital bagi perusahaan-perusahaan media selaku publisher di ekosistem TADEX. Pertumbuhan tersebut didukung dengan jumlah kesepakatan bisnis yang terjalin dengan brand untuk mengoptimalkan potensi TADEX dalam memperluas jangkauan pasar yang sudah mencapai 74 kesepakatan.

Performa apik TADEX dalam satu tahun usianya turut dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah media tersertifikasi sebagai publisher yang tergabung di ekosistem TADEX dan kini berjumlah 58 publisher. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah sampai dengan akhir tahun ini, baik skala lokal maupun nasional. Dengan banyaknya media yang bergabung, maka semakin besar peluang brand untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Hal tersebut menarik banyak minat brand untuk memperluas pasar dengan mengoptimalkan potensi TADEX. Saat ini, jumlah brand yang telah merasakan manfaat TADEX mencapai 46 brand, terdiri dari brand nasional hingga internasional.

Pengembangan yang dilakukan Telkomsel pada TADEX tidak sebatas pada penguatan kapabilitas platform dari segi keunggulan fitur hingga perluasan saluran media iklan, melainkan turut menghadirkan program yang bertujuan memperkuat kolaborasi, mengidentifikasi tantangan untuk menghadirkan solusi, serta meningkatkan knowledge bagi seluruh pelaku industri periklanan. Program-program tersebut meliputi penyelenggaraan webinar series, publisher intimate session, hingga credentials.

“Melalui TADEX, kami berharap dapat terus berkontribusi dalam memperkuat ekosistem digital di Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan trifecta digital Telkomsel, yang meliputi Digital Connectivity, Digital Service, dan Digital Platform. Memasuki tahun kedua perjalanan, TADEX akan lebih fokus dalam memperkuat peran sebagai premium programmatic advertising platform dengan konsisten menghadirkan model bisnis periklanan digital berkelanjutan untuk dapat membantu pelaku industri media dan periklanan di Indonesia agar dapat terus tumbuh dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital terdepan, sekaligus memperkuat ekosistem industri periklanan digital nasional,” tandas Arief.

Tanah Air Digital Exchange (TADEX) merupakan platform programmatic periklanan terbesar di Indonesia dengan menghadirkan solusi periklanan yang transparan dan kompetitif. TADEX terwujud berkat hasil dari kolaborasi TelkomGroup dan insan-insan media Indonesia dengan mengambil filosofi Indonesian at heart, role for everyone, dan digital playground dalam membangun ekosistem periklanan digital Indonesia yang lebih baik melalui model bisnis yang berkelanjutan secara scale, impact, quality, dan data driven. Informasi lebih lanjut mengenai layanan digital TADEX dan seluruh fitur unggulannya dapat diakses di tadex.id.

