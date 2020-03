5 Terpopuler Teknologi, Pemeriksaan Online COVID-19 Bisa Dilakukan Lewat GrabHealth dan Produksi Realme Terus Berjalan

Grab Indonesia dan Good Doctor Technology Indonesia (GDTI) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan menyediakan layanan khusus pemeriksaan (screening) awal virus corona melalui platform GrabHealth.

Dalam hal ini, masyarakat dapat melakukan telekonsultasi langsung dengan mitra dokter yang akan siaga 24 jam melalui platform GrabHealth yang didukung oleh Good Doctor.

PT XL Axiata Tbk. bakal mematikan layanan datanya di Pulau Bali selama Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Rabu (25/3/2020) atau besok.

Plt. Chief Technology Officer XL Axiata I Gede Darmayusa mengatakan teknis pelaksanaan akan sama seperti tahun sebelumnya, yakni mulai pukul 06.00 WITA hingga pukul 06.00 WITA esok harinya atau selama 24 jam penuh.

Asteroid besar siap terbang mendekati Bumi bulan depan, tetapi Anda tak perlu khawatir lantaran batuan antariksa itu tidak menimbulkan ancaman bagi Bumi.

Dilansir dari Live Science pada Selasa (24/3/2020) asteroid yang dimaksud adalah Asteroid (52768) 1998 OR2. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (National Aeronautics and Space Administration/NASA) memperkirakan asteroid tersebut berdiameter 1,1 hingga 2,5 mil atau 1,8 hingga 4,1 kilometer, kira-kira selebar Pulau Manhattan di New York, AS.

Beberapa pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara aktivitas bersekolah, serta pertimbangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia untuk mendukung implementasi penundaan Ujian Nasional (UN) membuat para pelajar saat ini melakukan kegiatan belajar secara daring.

Perlu diketahui, ternyata belajar online secara tidak langsung bisa meningkatkan kepercayaan diri anak sebab tak sedikit anak yang merasa takut dan malu untuk menyampaikan pendapat di kelas. Salah satunya karena banyak murid yang memperhatikan mereka berbicara. Namun, dengan kelas online, sikap gugup bisa perlahan hilang karena dilatih dengan diskusi tanpa tatap muka.

Realme Indonesia menyatakan mereka tetap memproduksi ponsel di pabrik di Tangerang, Banten, setelah Indonesia dilanda pandemi virus corona.

"Pabrik masih berproduksi," kata Direktur Pemasaran Realme Indonesia Palson Yi, saat konferensi pers peluncuran Realme 6 yang diadakan secara virtual, Selasa (24/3/2020).

